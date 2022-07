Rabensteins nächstes Ziel: Landessieg bei „Blühendes NÖ“

Werbung

Die Gemeinde Rabenstein hat es geschafft: Sie ist Mostviertelsieger bei der Aktion „Blühendes Niederösterreich.“

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Auszeichnung der Aktion erhalten; wir waren auch schon einmal Mostviertel-Sieger, aber wir freuen uns natürlich sehr, dass die Wahl wieder auf uns fiel“, sagt Bürgermeister Kurt Wittmann.

Er ist überzeugt, dass die Gestaltung des GuK-Innenhofs mit den großen, bunten Blumentöpfen und dem Blumenschmuck darin durchaus zum Sieg beigetragen hat, aber auch die anderen laufenden Initiativen der Gemeinde für ein ansprechendes Ortsbild. „Dazu zählen unsere Naturbestattung am Fuße der Ruine Rabenstein, aber auch unser örtlicher Friedhof, ebenso fällt darunter die ökologische Gestaltung des Loitzenbaches“, führt er aus.

Blumen und eine natürliche Bepflanzung seien eine Bereicherung für eine Gemeinde, auch im Hinblick auf den Klimaschutz. Den Preis sieht er als Ansporn, in diese Richtung weiter zu agieren. Durch den Mostviertel-Sieg ist Rabenstein nun für den Landesentscheid qualifiziert. Am 18. August wird die Gemeinde erneut bewertet. Abschlussfeier und Preisüberreichung sind am Donnerstag, 4. Oktober, in St. Pölten.

„Blühendes Niederösterreich“ ist eine Gemeinschaftsaktion von Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer, Land Niederösterreich und den NÖ Gärtnern. Mehr dazu unter www.bluehendesnoe.at

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.