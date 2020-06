Die geringe Winterfeuchtigkeit, die Trockenperioden im März und April, aber auch Wassermengen innerhalb kürzester Zeit, die der Boden nicht aufnehmen kann – die Wetterextreme bereiten den heimischen Landwirten Sorge.

Der Niederschlag der letzten zwei Wochen aber war in jedem Fall lang ersehnt.

Für Familie Braunsteiner aus Rabenstein ist, besonders für das junge Gras, der Regen mehr wert als jeder Dünger. „Wir sind froh, jetzt genügend Regen zu bekommen, denn nicht nur unsere Wiesen, sondern die gesamte Natur hatte den Niederschlag dringend nötig“, erzählt Carina Braunsteiner. Der erste Heuschnitt war bei der Familie aus Rabenstein um ein Drittel weniger als im Vorjahr, dadurch ergibt sich die nächste Problematik: Da das Erntejahr 2019 schon schwach war, starten viele Pielachtaler Landwirte mit einem Defizit in dieses Jahr.

Jedoch ist die Hoffnung groß, dass über den gesamten Sommer genügend Ernte eingebracht werden kann.

Für Herbert Doppel aus Ober-Grafendorf kam der Regen für die Ackerfrüchte noch rechtzeitig. „Die Natur gleicht vieles aus. Aber bei den Blättern des Wintergetreides hat man den Trockenstress erkannt und auch beim Frühjahrsanbau erschwerte der trockene Boden die Saatbeetvorbereitung“, schildert Doppel. Andererseits, so der Ober-Grafendorfer Landwirt, fehle es momentan dem Mais an Wärme, was an den gelben Blättern erkennbar sei. Auch Wald, Bäume und Sträucher bräuchten noch mehr Wasser. Der erste Heuschnitt erfolgt bei der nächsten Schönwetterperiode. Nach derzeitiger Besichtigung der Bestände wird auch bei Doppel die Ernte geringer ausfallen. „Doch wenn die Sonne die Grasnarbe nicht ausbrennt und es regnen sollte, bin ich guter Hoffnung, dass die Erntemenge beim zweiten Schnitt in Ordnung ist“, meint der Landwirt.

Sorge hat Familie Braunsteiner, dass extreme Wetterbedingungen immer mehr zunehmen werden. „Ich hoffe, dass die Trockenperioden nicht noch mehr werden und die Wasserversorgung nicht zum echten Problem wird“, sagt Carina Braunsteiner. „Trotzdem darf die Hoffnung leben, dass unser Land doch fruchtbar und lebenswert bleibt“, so Braunsteiner zum Thema Klimawandel. Zu der Klimaveränderung meint Herbert Doppel: „Durch den Klimawandel werden die Stresssituationen für die Pflanzen immer mehr. Zusätzlich werden bei uns noch unbekannte Krankheiten und Schädlinge die Ertragssicherheit beeinträchtigen.“

Wunsch: Unterstützung durch die Konsumenten

Sorgen bereitet Herbert Doppel auch die laufende „Stimmungsmache“ gegen die Landwirtschaft und deren Produktionsmethoden. Deshalb appelliert der Landwirt: „Die gewünschte Entwicklung kann jeder mit seinem Einkauf mitbestimmen.“

Auch Carina Braunsteiner setzt auf die Konsumenten: „Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung die heimische Landwirtschaft unterstützt und zu österreichischen Produkten greift.“