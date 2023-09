„Mauthausen sollte wieder die Türen öffnen“: Pielachtalerin verurteilt

Bereits zum zweiten Mal stand eine Pensionistin aus Ober-Grafendorf aufgrund eines Kommentars auf der Social Media Plattform Facebook vor Gericht. Im Jahr 2016 wurde mit ihrem Profil ein Kommentar verfasst, der 2022 die Aufmerksamkeit des Verfassungsschutzes auf die Frau lenkte.

Sechs Jahre lang war der Kommentar unter einem Posting, welches ebenfalls rassistisches Gedankengut in Bezug auf Menschen aus Afrika beinhaltete, zu lesen. „Schauts, dass ihr euch in Luft auflöst oder lasst euch ins Weltall schießen, Hauptsache wir sind euch endlich los. Mauthausen sollte wieder seine Türen öffnen“ - so der Wortlaut. Ermittlungen wurden eingeleitet, und im Zuge dieser gab die Ober-Grafendorferin zu, den Kommentar verfasst zu haben.

Bei der ersten Verhandlung im Sommer dieses Jahres, bei der ihr Wiederbetätigung im nationalsozialistischen Sinne vorgeworfen wurde, jedoch beteuerte sie, ihr damaliger Lebenspartner habe den Kommentar verfasst. Dieser war zu der Verhandlung jedoch nicht erschienen, und so wurde die Verhandlung vertagt.

Mundart und Katzenbilder

Nun fand die Fortsetzung der Verhandlung, inklusive dem Zeugen statt. Dessen Gesundheitszustand lenkte bereits beim Betreten des Saales das Aufsehen des Richters auf sich. Auf die Frage, ob er womöglich alkoholisiert sei, beteuerte der Mann, er sei schon länger trocken aber seine Gleichgewichtsprobleme kämen von exzessivem Alkoholkonsum in der Vergangenheit. Warum er den Kommentar nicht verfasst haben könne, begründete der Zeuge damit, dass er normalerweise in der Mundart schreibt, nicht nach der deutschen Standardsprache. Zugang zum Facebook-Account der Angeklagten habe der, nach eigener Aussage, Obdachlose jedoch schon gehabt.

Der Verteidiger der Angeklagten war überzeugt, dass das Posting von dem Ex-Freund war, denn seine Mandantin würde sonst nur Bilder von Katzen auf Facebook teilen. Das Posting sei ein Ausreißer und passe nicht in die sonstigen Inhalte auf dem Profil der „einfachen, simplen Frau“.

Letztendlich befanden alle acht Geschworenen die Angeklagte für schuldig im Sinne der Anklage. Verurteilt wurde sie zu der Mindeststrafe, zwölf Monate bedingte Haft mit einer dreijährigen Probezeit (rechtskräftig).