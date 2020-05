Am Wochenende war es so weit. Nach wochenlanger Schließung aufgrund der Corona-Maßnahmen durften die Pielachtaler Friseure wieder für ihre Kunden öffnen – unter Sicherheitsbestimmungen. Im Friseursalon Daurer mit Filialen in Ober-Grafendorf, Rabenstein und St. Pölten ist man in der kommenden Zeit bereits gut gebucht. Daniel Daurer konnte sich am Tag der Wiederöffnung über regen Andrang freuen: „Es war sehr viel los, aber es lief alles sehr diszipliniert ab, die Kunden freuen sich, dass der Friseur wieder offen hat. Für mein Team und mich war es ein gelungener Start und wir waren den ganzen Tag gut ausgelastet.“

„Es war sehr viel los, aber es lief alles sehr diszipliniert ab"

Das Tragen von Nasen-Mund-Schutz ist sowohl für Mitarbeiter als auch für die Kunden beim Friseur ab sofort Pflicht. Wichtige Regel ist die Handhygiene und auch ein Meter Abstand zählt zu den Vorschriften. Empfohlen wird außerdem, sich vor dem Friseurbesuch bereits die Haare zu waschen. Im Familienbetrieb Daurer setzt man die Maßnahmen bestmöglich um: „Wir befolgen die Empfehlungen und schauen, dass im Wartebereich und Geschäftslokal ein Meter Abstand eingehalten wird.“ Auch Ausweich-Warteplätze im Freien wurden eingerichtet. Verwirrung herrschte kurzfristig rund um das Thema Fußpflege, die Daurer ebenfalls in seinen Salons anbietet.

„Es hat geheißen, Fußpflege dürfe erst ab Mitte Mai angeboten werden. Mittlerweile hat die Bundesregierung diese Beschränkung fallengelassen und die Fußpfleger haben ebenfalls bereits mit Anfang Mai ihre Arbeit aufgenommen.“ Nadine Winkler, die in Weinburg einen Friseur- und Fußpflegebetrieb führt, verzeichnete am Wochenende ebenso bereits großes Interesse: „Wir hatten sehr viel Arbeit, denn die Kunden waren sehr froh über ihren Friseurbesuch. Die Termine wurden schon vorab vereinbart, die Stimmung im Geschäft war sehr entspannt und fröhlich.“