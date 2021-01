Skitourengehen, Schneeschuhwandern, Bergsteigen oder Mountainbiken: Freizeit in der Natur verbringen, boomt mehr denn je, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo das gesellschaftliche Leben praktisch ausgesetzt ist. Doch der rege Besuch im Forst bleibt nicht ohne Folgen: Das Wild ist in Aufruhr.

„Seit Weihnachten sind viele Rodler unterwegs, Läufer und Wanderer generell"

Das merken die Pielachtaler Weidmänner. „Seit Weihnachten sind viele Rodler unterwegs, Läufer und Wanderer generell. Nicht nur Einheimische, Besucher aus verschiedensten Bezirken und Ballungszentren werden mehr“, stellt Günter Grubner, Hegeringleiter für das mittlere Pielachtal und Jagdleiter im Revier „Rabenstein 1“, fest. Immer öfters parken Autos entlang von Wiesen und Wegen. Er versteht, dass es die Menschen hinaus in die Natur zieht. Nachdenklich stimmt ihn jedoch, dass diese „überall und zu jeder Zeit unterwegs sind.“

Das versetzt vor allem das Rot- und Rehwild in Stress. Das bestätigt Jagdleiter Hubert Gansch aus Tradigist. Als Rabensteiner Vizebürgermeister betont er, dass „er absolut nichts gegen Leute hat, die die Natur genießen wollen, aber eine Einhaltung von Fair-Play-Regeln ist wichtig.“Das unterstreicht Ernst Dullnigg, ebenfalls Tradigister und Landesgeschäftsführer der Naturfreunde NÖ. Die Organisation, die im Pielachtal mit mehreren Ortsgruppen vertreten ist, verzeichnet eine starke Nachfrage an Ausbildungen für Schneeschuhgehen und Skitouren. „Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass viele Naturliebhaber und Sportler am Abend und zum Teil auch in der Nacht im Wald unterwegs sind“, sagt Dullnigg. Daher appelliert er an faires Verhalten in der Natur, mit Rücksichtnahme auf die Fauna und Flora. Ein gutes Einvernehmen mit anderen Waldnutzern, vom Grundbesitzer bis zum Jagdpächter, ist ihm daher sehr wichtig. Dullnigg: „Natur benützen und Natur schützen ist kein Widerspruch!“

Natur benützen und Natur schützen ist kein Widerspruch!“ Ernst Dullnigg, Landesgeschäftsführer der Naturfreunde

Die Menschen zieht es im ganzen Tal immer mehr in die freie Natur. Das merkt auch Stefan Bichler, Berufsjäger bei der Isbaryschen Gutsverwaltung in Schwarzenbach. Auch er stellt einen klaren Anstieg an Menschen im Wald fest: „Gerade in den letzten Wochen, wo Schnee lag, waren viele Skitourengeher unterwegs.“ Das hat Auswirkungen auf das Wild. Gerade im Winter schraubt dieses seinen Energiehaushalt zurück; körperliche Anstrengungen wie Stress können fatale Folgen haben, so wie für einen Rothirsch, im Jänner des Vorjahres.

„Das Tier wurde von einem Skitourengeher aufgeschreckt, kam in einer Eisrinne zu Sturz und brach sich das Genick. Ich fand den Hirsch schwerverletzt auf und musste ihn erlösen“, bedauert Bichler. Das Problem sei eben, dass die Menschen immer öfters in der Finsternis im Wald unterwegs sind. Da kann es schon passieren, dass Bichler um 22 Uhr auf einen Skitourengeher bei einer Fütterung trifft. „Das Wild geht dann nicht mehr hin. Gerade im Winter ist aber Zufüttern wichtig“, weiß er. Die Tiere schälen sonst vermehrt die Rinde ab, was Auswirkungen auf die Forstwirtschaft hat. Aufklärende Gespräche mit den Freizeitsportlern scheitern manchmal. „Manche sagen, sie sind tagsüber im Büro und haben eben nur am Abend Zeit“, erzählt er. Nicht immer stößt ein Jäger auf Verständnis. Das bedauern die Heger, denn: Ziel des Weidmanns sei es, das Wild zu schützen.