Wilde Verfolgungsjagd endete mit Anzeigenhagel

Ein Motocross-Moped darf mit Tempo 45 auf der Straße unterwegs sein. Doch mit flotten 80 bis 85 Stundenkilometern brauste ein junger Lenker vor wenigen Tagen durch Groß-Sierning, nur ungeschickterweise vorbei - direkt an der Polizei!

Diese stoppte sofort den Burschen und kontrollierte ihn. Doch plötzlich: Zwei weitere „Motocrossmopeds“ fuhren ins Ortsgebiet von Groß Sierning ein. Die Polizeibeamten setzten das Rotlicht der Signaltaschenlampe, um auch diese Lenker anzuhalten, doch die hatten anderes im Sinn: Sie machten beim Anblick der Exekutive mitten auf Straße eine Vollbremsung, wendeten und brausten davon. Als "Fluchtroute" wählten sie die Dorfstraße.

Das ließen sich die Polizisten nicht bieten und nahmen mit eingeschaltetem Blaulicht die Verfolgung auf. In Pottschollach hatten sie einen Lenker eingeholt. Dieser fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit - permanent um die 80 km/h - durch Pottschollach und Knetzersdorf. Ans Stehenbleiben dachte er nicht: Er missachtete einfach sämtliche Anhalteversuche durch die Polizei. Dabei überfuhr er in unübersichtlichen Kurven die Fahrbahnmitte. Ein waghalsiges Manöver, denn: Zum Zeitpunkt der Nachfahrt hatte es Minus 1,5 Grad Celsius und die Straße war teilweise eisglatt.

In Knetzersdorf legte der Bursch dann erneut eine Vollbremsung hin. Noch immer wollte er sich nicht "ergeben". Er brauste querfeldein über einen Acker zum Ufer des Sierningbaches und von dort in Richtung Groß Sierning zurück. Die Beamten fuhren auf der Landesstraße auch nach Groß Sierning zurück und schnitten dem Mopedfahrer die Zufahrt zur Landesstraße ab. Daraufhin wendete dieser neuerlich, fuhr retour und überquerte den Sierningbach über eine Fußgängerbrücke. Danach flüchtete er - trotz Fahrverbot - über einen Bahnbegleitweg in Richtung Loosdorf.

Der zweite Mopedfahrer dürfte zuvor bereits über die Bründlstraße Richtung Loosdorf abgehauen sein. Die Beamten forschten über das Kennzeichen des Mopeds den 16-Jährigen aus dem Bezirk Melk aus. Dann begaben sie sich in den Bezirk Melk zur Kreuzung Inning – Hürm – Harmersdorf. Gegen 3.30 Uhr näherten sich aus Richtung Inning beide Mopedfahrer, einer davon gänzlich unbeleuchtet, und missachteten neuerlich das Haltezeichen der Polizei. Sie wendeten und fuhren - wieder trotz Fahrverbot - auf einen Zufahrtsweg zu einer Trinkwasserstation und flüchteten abermals über Ackerflächen in Richtung Diendorf-Sooß. Der 16-Jährige konnte gestoppt werden, der andere suchte das Weite.

Er ist zu den Vorwürfen geständig. Insgesamt erwarten den Burschen jetzt 13 Verwaltungsanzeigen und eine Überprüfung seines umgebauten Mopeds bei der NÖ Landesregierung. Der Beschuldigte absolviert gerade seine L-17 Führerscheinausbildung, die er aber aufgrund seiner mangelnden Verkehrszuverlässigkeit wohl ein vorübergehender Wunschtraum bleiben wird.

Den zweiten Mopedfahrer, der gemeinsam mit ihm geflüchtet war, will der Bursche nicht kennen. Diese Angabe nehmen ihm die Beamten aber nicht ab. In Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Loosdorf wird bereits eine heiße Spur verfolgt.

In letzter Zeit kam es bereits zu Vorfällen in Karlstetten und Markersdorf, wo Lenker von Motocrossmopeds die Anhaltezeichen der Polizei missachten, um einer genaueren Kontrolle ihrer meist umgebauten Fahrzeuge zu entgehen. Sämtliche „Davonfahrer“ wurden aber ausgeforscht und mehrfach angezeigt. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen leichtfertigen Aktionen, die hohe Geldstrafen, Führerscheinsperren und sogar Gerichtsanzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zur Folge haben können.

Aufgrund der Rücksichtslosigkeit dieser Jugendgruppen wird die Polizei ab sofort verstärkte Kontrollen wie Lärmmessungen, Geschwindigkeitsmessungen mittels Rolltester und Lasermessungen durchführen.

