Wirt betreut Events in der Kirchberghalle weiter

Wie es mit dem Gastlokal Norico und der Bewirtung in der Kirchberghalle weiter geht, dazu befragten die NÖN Bürgermeister Franz Singer. Denn das Gastlokal Norico in der Kirchberghalle ist seit Anfang Oktober geschlossen, bis auf Weiteres wird dies auch so bleiben.

Die Hallenbewirtung ist aber für den Herbst und die Wintersaison gesichert: Als Pächter fungiert nach wie vor Michele Madonna aus St. Pölten, der dort das Pepe Nero in der Innenstadt betreibt.

Dieser hat sich aber bereit erklärt, die Bewirtung in der Kirchberghalle bei Veranstaltungen weiterhin durchzuführen.

Bürgermeister Franz Singer bestätigt: „Wir haben mit dem Pächter umgehend die erforderlichen Gespräche geführt. Er hat uns zugesagt, dass die Hallenbewirtung bei Veranstaltungen aller Art im Herbst und für die kommende Wintersaison gesichert ist.“

Interessenten für die Events können den geplanten Termin und die Art der Veranstaltung bei der Gemeinde ganz normal anmelden. „Wir geben den Kontakt dann an den Lokalpächter weiter und so kann direkt die gewünschte Bewirtung vereinbart werden,“ erklärt Bürgermeister Franz Singer. Die Suche nach einem neuen Pächter für das Gastlokal und die Hallenbewirtung ist aber trotzdem im Gange.

