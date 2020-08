Die Wirth Sommerakademie ist unter Künstlern international bekannt, die Teilnehmer kommen aus der ganzen Welt, von Irland bis aus Indien. Letzte Woche fand diese wieder im Steinschalerhof statt. Heuer nahm erstmals ein Flüchtling daran teil: Arash Rousenas. Viktoria Wirth wurde auf den begabten Musiker in Salzburg aufmerksam, wo er in einem Flüchtlingschor singt.

Gila Wohlmann Musik kennt keine Grenzen

„Er ist wirklich sehr begabt, ein begnadeter Geigenspieler“, freut sich Gerald Wirth, Leiter der Wirth Sommerakademie und Präsident der Wiener Sänger Knaben über seinen neuen Schüler, der ihn fördern möchte. Roushenas ist 36 Jahre und kommt aus dem Nordiran. „Dort gibt es viele Berge, es ist sehr grün, eigentlich so wie hier in Österreich“, fühlt sich der 36-Jährige im Pielachtal wohl.

Misshandlungen in der Haft in Teheran erlebt

Derzeit lebt er mit Menschen aus vielen anderen Nationen in einer Flüchtlingsunterkunft in Salzburg. „Das ist nicht immer leicht“, erzählt er in sehr gutem Deutsch und erkundigt sich im NÖN-Gespräch, ob seine Aussprache korrekt sei. Als Musiker sei er vom Nordiran nach Teheran gekommen und hat dort im armenischen Viertel gelebt und in einem kleinen Zimmer Musikunterricht gegeben. Er hat Geige und Komposition studiert, wie er schildert. „Die Armenier sind sehr freundliche Menschen, hier habe ich ein viel freieres Leben kennengelernt“, erzählt er. Er selbst ist evangelischen Glaubens, vom radikalen Islam distanziert er sich strikt. „Ich bin Pazifist. Ich möchte an einen liebenden Gott glauben“, begründet er.

Als er an einer politischen Kundgebung teilnahm, wurde er festgenommen. „Ich war zwei Monate in Haft. Mir wurden immer wieder die Hände gefesselt, die Augen verbunden. Dann wurde ich geschlagen“, erinnert er sich. Nach der Haft gelang ihm nach Österreich die Flucht. Gerne würde er hier als Musiker bleiben. Sein Asylverfahren ist noch anhängig. Was ihn traurig macht: „Beim Bundesverwaltungsgericht meint man, ich sei nicht glaubwürdig.“ Aus diesem Grund hat er das Buch „Asylum - Flucht ist kein Luxus - Freiheit aber auch nicht“ unter dem Namen Alireza R. geschrieben. „Ziel ist nicht, dass es viele kaufen, sondern, dass ich überzeuge, dass meine Fluchtgründe wahr sind“, betont er. Das Buch ist über Amazon erhältlich.