Dirndltaler auf Bildungsreise

Die Mitglieder der „Dirndl-, Edelbrand- & Dörrobstgemeinschaft Pielachtal“ verbrachten mit Obfrau Katharina Daxböck voran einen Ausflugstag im Gölsental. Auf dem Programm standen betriebliche Besichtigungen, ein Besuch im Golfclub und Gemütlichkeit.

„Die Dirndltaler“ hatten eine interessante Führung am Landwirtschaftsbetrieb `Gut Landstal`, wo Galloways auf Wiesen und Schweine in Erdhöhlen gehalten werden. Das selbst verarbeitete Fleisch wird im Abhof-Laden und im eigenen Gasthaus angeboten; dort nahm die Gruppe gleich eine Stärkung zu sich und erkundigte sich über die Marketingmaßnahmen.

Alles über die Veredelung von Stahldraht erfuhren die Dirndltaler im Zuge der spannenden Führung durch die Produktionshallen der Firma „Schmid Schrauben“. Zum Abschluss gab es eine Weinbegleitung. Nach dem Mittagessen im „Golfclub Adamstal“ in der Ramsau konnten die Teilnehmer gleich einige Bälle abschlagen. Mit Rolanda Wittmann an der Spitze und Golf-Caddys wurde der 18-Loch Championship Course bestaunt. Interessant war, welche Golf-Stars schon in Adamstal zu Gast waren.

Den Abschluss gab es beim Heurigen Rosenbaum in Rohrbach. Bei der Kellerführung bekamen die Dirndltaler wichtige Einblicke in die Most-und Saftproduktion des heimischen Obstes. Bei der abschließenden Jause wurden die regionalen Produkte gleich verkostet. Im Zuge der Besichtigungen konnte die „Dirndl-und Edelbrandgemeinschaft“ wiederum wertvolle Informationen über die Dirndl, Dirndlprodukte und die Vermarktung an die anderen Betriebe beim gegenseitigen Informationsaustausch weiter geben. Katharina Daxböck zeigt sich zufrieden: „Bei diesem Bildungs-Ausflug haben wir viel Neues erfahren und mit schönen Eindrücken machten wir uns wieder auf den Heimweg.“

