Zweites Gebäude fertiggestellt und übergeben

Das größte Holzbauprojekt Österreichs entsteht zur Zeit in Ober-Grafendorf. Insgesamt 168 Wohnungen in vier Wohngebäuden wird der Wohnpark der Firma ELK Bau einmal beinhalten. Das erste Gebäude wurde 2021 fertiggestellt und an die neuen Eigentümer übergeben, nun war das zweite an der Reihe.

Bürgermeister Rainer Handlfinger besuchte den Wohnpark anlässlich der Übergabe und tauschte sich mit den neuen Eigentümern und den Projektleitern aus. Für das Bauprojekt in Holzbauweise verwendet ELK Bau PEFC-zertifiziertes Holz. Einige Wohnungen sind noch verfügbar.