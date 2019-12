Bei der letzten Sitzung der Kirchberger Gemeindevertretung in diesem Jahr wurden wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Gemeinde getroffen. Der Gemeinderat beschloss den Ankauf eines 4,4 Hektar großen Grundstücks nahe dem Ortszentrum.

„Die Verhandlungen mit dem Grundbesitzer wurden erfolgreich abgeschlossen"

Bürgermeister Anton Gonaus berichtet: „Die Verhandlungen mit dem Grundbesitzer wurden erfolgreich abgeschlossen. Wir konnten uns über den Ankauf der 4,4 Hektar großen Grundfläche im Anschluss an ein bestehendes Siedlungsgebiet in der Hauswaldstraße und im Bereich der Siedlung Am Brunnbach einigen“.

Nach kurzer Debatte gab der Gemeinderat die Zustimmung zum Ankauf. Ein Vorteil ist, dass sowohl die Aufschließungsstraßen, als auch Kanal- und Wasserleitungsstränge schon vorhanden sind. Ein Teil der Parzelle ist im Entwicklungskonzept der Gemeinde fix als Wohngebiet vorgesehen. Ein weiterer Teil des Grundstücks kann nach Durchführung einiger Maßnahmen umgewidmet werden.

„Eine Restfläche von rund 1,2 Hektar soll in Grünland verbleiben und als Naherholungsgebiet für unsere Bürger genutzt werden. Damit führt auch der unmittelbar daneben befindliche Pielachtal-Radweg weiterhin durch eine offene Landschaft“, betont Anton Gonaus. Gemeinsam mit dem Forsttechnischen Dienst der Wildbachverbauung soll auf dieser Fläche in Zukunft ein Projekt zum Rückhalt der anfallenden Oberflächenwässer umgesetzt werden.

„Wir haben die letzten Jahre darauf geachtet, nicht nach außen zu wachsen, sondern im Innenbereich der Gemeinde zu verdichten und so wenig wie möglich an Boden zu verbauen. Grund und Boden sind kein vermehrbares Gut, darum haben wir sogar Flächen in Grünland zurückgewidmet“, so der Ortschef weiter.

Direkt im Anschluss an das bestehende Siedlungsgebiet will die Gemeinde vor allem jungen Familien für die Zukunft Wohnflächen zur Verfügung stellen. Diese Erschließung entspricht dem Idealbild einer Siedlungserweiterung, da es sich um einen Lückenschluss im bereits erschlossenen Ortsgebiet handelt.