„Schön, wenn man helfen kann“: Frankenfelser FF-Chef nimmt Abschied

Nach zehn Jahren als Feuerwehrkommandant stellte Thomas Wutzl seine Funktion zur Verfügung. Der 36-Jährige arbeitet hauptberuflich als Polizist in Scheibbs.

NÖN: Sie sind nicht mehr zur Wahl angetreten. Wieso?

Thomas Wutzl: Ich bin seit zwölf Jahren im Kommando und es war eine sehr intensive Zeit, in der wir neben dem normalen Feuerwehrbetrieb viele Projekte umgesetzt haben. Rund um die Uhr erreichbar und verfügbar zu sein, bedeutet gleichzeitig ein großer Verzicht und viele Kompromisse im Privatleben. Jetzt möchte ich mir einfach mehr Zeit für meine Familie nehmen. Noch dazu, weil im August meine Tochter geboren wurde.

„Ich habe sehr früh Verantwortung übernommen, weil sich keine älteren Kameraden dafür gefunden haben. Das hatte den Vorteil, dass ich jung war und Energie hatte. Privat musste ich aber Abstriche machen.“

Sie wurden schon mit 26 Jahren Kommandant. Wie war das?

Wutzl: Anfangs war es eine Herausforderung, aber man wächst mit der Aufgabe. Ich habe sehr früh Verantwortung übernommen, weil sich keine älteren Kameraden dafür gefunden haben. Das hatte den Vorteil, dass ich jung war und Energie hatte. Privat musste ich aber Abstriche machen.

Sie waren zehn Jahr Kommandant und zwei Jahre Stellvertreter. Welche Bilanz ziehen Sie?

Wutzl: Wir haben die Feuerwehr modernisiert und fit für die Zukunft gemacht. Einerseits auf der technischen Seite, bei den Geräten, Fahrzeugen und beim Haus. Anderseits haben wir den Personalstand verjüngt und auch tagsüber ein schlagkräftiges Team beisammen, weil alle Gemeindearbeiter bei der Feuerwehr sind. Da sind wir Vorreiter im ganzen Abschnitt. Es ist wirklich ein gutes Miteinander.

Letztes Jahr wurde das neue Feuerwehrhaus fertig. Wie haben Sie den Neubau gestemmt neben dem normalen Einsatzbetrieb?

Wutzl: Das Feuerwehrhaus war ein Gemeinschaftsprojekt von der Feuerwehr und dem ganzen Ort. Wir haben die Bevölkerung ersucht, dass sie in irgendeiner Form mithilft. Denn alles, was wir selbst gemacht haben, hat natürlich Kosten gespart. Die Arbeiten zu organisieren war sehr aufwendig. Wir haben letztlich 12.000 Stunden beigetragen.

„Man trägt ganz schön viel Verantwortung. Vor allem muss man Entscheidungen in Sekunden treffen.“

Wie schafft man es als Kommandant, die Mannschaft zusammenzuhalten?

Wutzl: In Wirklichkeit ist man auch ein bisschen Psychologe. Man muss ein Umfeld schaffen, in dem sich die Kameraden wohlfühlen. Du kannst niemanden zu irgendwas zwingen, die Arbeit ist freiwillig. Man muss Vorbild sein, immer erreichbar sein, vorangehen und auf die Interessen der Mannschaft Rücksicht nehmen. Das Klima und die Kameradschaft müssen einfach gut sein. Das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg.

Was waren die größten Herausforderungen als Kommandant?

Wutzl: Man trägt ganz schön viel Verantwortung. Vor allem muss man Entscheidungen in Sekunden treffen. Vor einem Jahr hatten wir zum Beispiel einen Brand im Heizraum eines Bauernhofs und darüber befand sich das Hackschnitzellager. Wenn wir da in der ersten Phase die falsche Entscheidung getroffen hätten, wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Außerdem muss man ein Multi-Talent sein: Brandeinsätze leiten, technische Kenntnisse besitzen, Rechtschreibung beherrschen, Manager sein und auf die Interessen der Mannschaft eingehen . Die Anforderungen an Führungspersonen im freiwilligen Bereich werden immer umfangreicher.

Die Arbeit als Kommandant ist ehrenamtlich. Was ist das Schöne daran?

Wutzl: Man muss ein Idealist sein, sonst ist das unmöglich. Aber es ist unglaublich schön, wenn man jemandem helfen kann. Wenn man jemand Eingeklemmten aus dem Auto holt und nach ein paar Monaten auf der Intensivstation ruft er an und bedankt sich. Da geht einem schon das Herz auf. Das ist unser Dank und die Bestätigung, dass es Sinn macht. Ein Highlight ist auch, wenn man sieht, mit welcher Freude die Jugend dabei ist.

Was hat sich in den zehn Jahren bei der Jugend getan?

Wutzl: Seit 1992 gibt es bei uns die Feuerwehrjugend mit den zehn bis 15-Jährigen, die immer schon gut funktioniert hat und aus der auch viele der heutigen Feuerwehrmitglieder hervorgegangen sind.

Haben Sie etwas begonnen, was Ihr Nachfolger fortsetzen soll?

Wutzl: Wir haben das Kommando als Teamwork gesehen. Daniel Häusler war schon zehn Jahre mein Stellvertreter und engster Vertrauter. Wir haben alles miteinander abgestimmt und er weiß überall Bescheid. Außerdem unterstütze ich das neue Kommando weiterhin.

Sie kommen aus einer Feuerwehrfamilie. Wollen Sie Ihre Liebe für die Feuerwehr auch an Ihre Tochter weitergeben?

Wutzl: Meine Tochter darf selbst entscheiden, welchen Interessen sie nachgehen möchte. Fakt ist aber, dass die Feuerwehr eine riesige Gemeinschaft ist, wo auch die Familien dazugehören. Sie unterstützen uns tatkräftig.

