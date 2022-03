Fasten ist nicht nur Hungern: Rundblick im Pielachtal

Das Frühjahr ist im Anmarsch, bald wird wieder luftigere Kleidung die Körper umhüllen. Anlass für viele, die Fastenzeit zu nutzen, um den Winterspeck loszuwerden, denn das Sommergewand des Vorjahres soll ja wieder passen.

In der Kirchberghalle gab daher Ernährungswissenschafterin Jacqueline Schoderbeck beim Vortrag „Fastenzeit nutzen - gesund abnehmen für Jung und Alt“, auf Einladung des Kneipp-Aktiv-Club und der Sportunion, wertvolle Tipps.

„Fasten und Gewichtsabnahme sind zwei unterschiedliche Aspekte.“

„Wer gesund abnehmen möchte, sollte auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Mahlzeiten achten“, betont sie. Gerade die Fastenzeit eigne sich ideal dazu, in eine gesündere Zukunft zu starten.

Pielachtal/Interview Schoderbeck zur Fastenzeit: „Pausen für den Magen“

„Schon kleine Änderungen bei den üblichen Essgewohnheiten können zu großen Veränderungen beim körperlichen Wohlgefühl sorgen“, weiß die Expertin.

Margarita Kern, Allgemeinmedizinerin und Energetikerin von der Praxis „kern-gesund“ in Ober-Grafendorf, meint zum Thema „Fasten“: „Punktgenau eingesetzt, finde ich es positiv, allerdings bei falscher Anwendung kann man sich nachher geschwächter fühlen als vorher.“ Kern meint außerdem, dass es beim Fasten auch auf die Mondphase ankomme und jeder Körper individuell darauf reagiere.

Die Medizinerin ergänzt: „Fasten dient zum Reinigen und Regenerieren des Körpers. Fasten und Gewichtsabnahme sind zwei unterschiedliche Aspekte.“

Die Fastenzeit nutzen die Pfarren auch für das Fastensuppenessen.

Bescheidenes Essen spiegelt Glauben wider

In der Pfarre St. Margarethen findet am kommenden Sonntag, 13. März, das Fastensuppenessen statt. „Eine Suppe ist ein bescheidenes Essen und spiegelt den Glauben wider, genügsam zu leben, auch im Gebet“, meint Organisatorin Martha Groissmayer. In St. Margarethen findet die Aktion alle zwei Jahre statt. Heuer wird es Gemüse- und Knoblauchcremesuppe geben.

Pfarrsekretärin Maria Reithner meint, dass die Fastenzeit vor allem von Kirchengängern eingehalten wird: „Heutzutage wird die Fastenzeit schon noch gelebt, allerdings weniger als früher. In der Zeit verzichten viele auf etwas.“

In der Pfarre Ober-Grafendorf soll heuer ebenfalls das Fastensuppenessen am 3. April über die Bühne gehen. „Es soll stattfinden, allerdings müssen wir erst schauen, ob vor Ort oder über den Gassenverkauf“, erzählt Ines Hochreiter vom Katholischen Bildungswerk.

Für Hochreiter bedeutet die Fastenzeit Vorbereitung aufs Osterfest und Verzicht auf gewisse Genussmittel. „Es ist schön, wenn man dann zu den Ostertagen den Verzicht wieder brechen kann“, findet sie.

Doch Fasten muss nicht Verzicht aufs Kulinarium sein. Manche entsagen dem Alkohol oder Nikotin, andere geben sich klimabewusst und lassen das Auto stehen. Fasten, in welcher Form auch immer, heißt, sich zu reduzieren, mit letztlich einem Ziel: mehr Wohlbefinden für Körper und Geist zu erlangen.

Wohlbefinden ist das Ziel

