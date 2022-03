Fluchthilfe für Oma und Enkerl in der Ukraine

Werbung

Seine spontane Mithilfe in einem Obdachlosenheim nach einem Schneesturm in New York, wo er an Bedürftige Essenspakete ausgab, war für Alexander Bichler prägend. Jetzt hat es der 23-jährige St. Margarethener wieder getan – dort geholfen, wo keiner so schnell damit rechnet – dieses Mal im Dreiländereck Ungarn-Rumänien-Ukraine. Hier hat er mit seinem Nachbarn Georg Baumgartner Essen an durchreisende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine verteilt.

Die Oma im Gepäck

Über eine ungarische Bekannte erfuhr er von der privaten ungarischen Hilfsaktion direkt im Dreiländereck. „An diesem Grenzübergang waren keine großen Hilfsorganisationen vor Ort. Das hat diese Bürger-Initiative erkannt,“ schildert er. Über Whatsapp bat er um Hilfe. Allen voran seine Eltern, Freunde, Bekannte und Kameraden der Feuerwehr – sie alle ließen sich nicht lange bitten, halfen und stellten sich mit Spenden ein – Essen wie Bares. „Mit dem Geld habe ich haltbare Lebensmittel gekauft“, schildert Bichler.

„Wir trafen auf Mütter und Kinder alleine auf der Flucht und auch Männer im wehrfähigen Alter, zum Teil voller Schlamm, die sichtlich Flüsse durchquert hatten“

Georg Baumgartner unterstützte ihn beim Verstauen der Güter; gemeinsam machten sie sich mit einem VW-Bus auf die 700-Kilometer-Reise quer durch Ungarn zur ungarisch-rumänischen-ukrainischen Grenze. Mit den Ungarn schenkten sie Gulaschsuppe aus und verteilten Süßigkeiten an geflüchtete Kinder. Busse mit Waisen auf der Flucht erschütterten die beiden, auch Schicksale zerrissener Familien. „Wir trafen auf Mütter und Kinder alleine auf der Flucht und auch Männer im wehrfähigen Alter, zum Teil voller Schlamm, die sichtlich Flüsse durchquert hatten“, erinnert er sich. Eine 26-Jährige in einem Porsche, die ohne Mann ihre Heimat verließ, sei genauso ein Flüchtling wie jemand, der kein eigenes Fahrzeug hätte. „Krieg macht keinen Unterschied“, meint Bichler.

Als sie die Heimreise antreten wollten, erfuhren sie, dass dringend Transportgelegenheiten nach Österreich gesucht würden. Da konnten die beiden nicht „Nein“ sagen. Eine ukrainische Großmutter (78), die zeitweise an den Rollstuhl gebunden ist, ihr 16-jähriger Enkel und ein 23-jähriger Ukrainer fanden im Transporter der beiden spontan Platz.

Georg Baumgartner, Beata Molnar-Nagy und Alexander Bichler (v. l.) verteilten warme Mahlzeiten an der Grenze zur Ukraine. Foto: Privat

„Alle waren extrem erschöpft, schliefen viel. Es wurde nicht so viel gesprochen“, berichtet er. Oma und Enkerl brachte er ins „Arrival Center“ für Flüchtlinge nach Wien; den 23-Jährigen zu dessen in Wien lebender Schwester. Die Dankbarkeit aller war überschwenglich. „Die Großmutter umarmte mich, busserlte mich ab“, erzählt er. Die Schwester des 23-Jährigen bedankte sich unzählige Male, wollte Bichler noch einladen. Doch dieser musste sich nach der insgesamt 1.500-Kilometer- Reise vorerst selbst ausruhen. Er hilft jetzt Flüchtlingen weiter. Zwar nicht in Ungarn, jedoch bei der Caritas in Wien.

