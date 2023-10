Ober-Grafendorf probte Blackout-Szenario

Immer am ersten Samstag im Oktober findet österreichweit der Zivilschutzprobealarm statt. Diesen Tag nutzte die Gemeinde Ober-Grafendorf mit dem neu aufgestellten Zivilschutzteam, um am Hauptplatz die Bevölkerung zu informieren. Es gab Infos über die Bedeutung der Zivilschutz-Sirenensignale, die wichtigsten Notrufnummern und wie der Haushalt krisenfest vorbereitet werden kann. „Wir möchten keine Panik mit unserer Aktion verbreiten, sondern hinweisen, was jeder leisten kann, um die Gesellschaft und die Infrastruktur aufrechterhalten zu können“, sagt Zivilschutzbeauftragter Friedrich Datzinger.

Zur Probe und zur Aufmerksamkeit stellte die Gemeinde die Info-Points in den Katastralgemeinden auf. „Dort finden die Bewohner der Katastralgemeinden Informationen. Etwa wie, wann wieder mit Strom zu rechnen ist oder wie man sich richtig verhalten soll“, erzählt Datzinger.

Krisenstab probte für den Ernstfall

Gemeinsam mit der Gemeinde übte die Freiwillige Feuerwehr am Zivilschutzprobetag ein Blackout-Szenario. Um die Übung so realistisch wie möglich gestalten zu können, wurde das Feuerwehrhaus in den Notstrombetrieb versetzt, gefunkt wurde nur über direkte Funkverbindung und über den alten Analogfunk. Ziel der Übung war, die Wasserversorgung von Ober-Grafendorf aufrecht zu erhalten, daher wurden die Pumpstationen für eine Stunde mit Stromgeneratoren betrieben. Ebenso galt es die Abwasserpumpstationen mit Strom zu versorgen, damit auch diese von Zeit zu Zeit das Abwasser wegpumpen können. Es wurden auch alle Aufzugsanlagen abgefahren und kontrolliert, da im Ernstfall in den Aufzügen auch Personen zu befreien sein könnten.

Bei der Feuerwehrzentrale fand eine Blackout-Übung statt. Foto: Freiwillige Feuerwehr Ober-Grafendorf

In der Feuerwehrzentrale wurde der Krisenstab aufgebaut, zu welchem auch unser Bürgermeister Rainer Handlfinger, sowie weitere Mitarbeitende der Marktgemeinde gehören. Hier wurde die Stabsarbeit besprochen und zum Teil auch in der Praxis umgesetzt. Bei der gemeinsamen Übungsbesprechung konnte ein durchaus positiver Übungsbericht abgegeben werden. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden des Bauhofes, sowie der Polizei und dem Roten Kreuz und den Feuerwehrkameraden funktionierte sehr gut.