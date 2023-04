Tiroler Holzkunst im Pielachtal

Für seine Schnitzereien bekannt ist Holger Tangl aus Tirol. Seit dreißig Jahren ist er mit Josef König vom Bauernhof „Ober-Hachberg“ in der Kirchberggegend befreundet.

In der Vorwoche war es wieder soweit. Der Holzschnitzer kam aus dem Pitztal in das Dirndltal. Mit dabei hatte er neue Holzkunstschnitzwerke. Seit vierzig Jahren ist Holger Tangl selbstständig als Bildhauer tätig: „Ich stelle Heiligen-, Bauern- und Handwerksfiguren her. Und natürlich Tiroler Besonderheiten wie die Imster Fastnachtsmasken“. Vor einigen Jahren schnitzte er für die Familie König den Heiligen Leonhard, der in der Hachberg-Kapelle zu sehen ist. Der Künstler arbeitet mit dem Schnitzmesser und dem Knüppel. Verwendet werden Linden- und Zirbenhölzer; für Ornamente meist Eiche oder Lärche. Das Holz wird Natur belassen, mit Wachs gebeizt oder mit Ölfarbe behandelt – manchmal auch mit Blattgold veredelt.

Bürgermeister Franz Singer überzeugte sich von der Arbeit des Tiroler Künstlers. Er will ihn für eine Ausstellung in Kirchberg gewinnen. Der Künstler selbst sagt über sich: „Oft arbeite ich zwei Tage und nachts durch. Dann wieder nur stundenweise. Wichtig ist die Inspiration bei der Arbeit.“ Mit Schnee(kristallen) hat er Benny Raich in Lebensgröße angefertigt, für die Pfarre Landeck eine Heiligenfigur aus Bronze hergestellt und im Ötztal ist die von ihm geschaffene Heilige Familie aufgestellt.

