Wer hätte das gedacht? Blumentöpfe spalten die Gemüter in der Gemeinde Rabenstein.

Für Aufruhr sorgten die Pflanzenbehälter beim Kirchenplatz am Pfingstwochenende. „Wir haben sie am Freitag aufgestellt, aber dann, nach dem Feiertag am Dienstag, wieder entfernt“, erzählt Vizebürgermeister Hubert Gansch.

Grund des Unmuts: die Farben der Töpfe. Diese sind in Rot und Gelb gehalten. Zu grell, nicht passend zur Farbe der Kirche, waren da nur einige Argumente gegen die Gefäße.

Deren Aufstellung geschah jedoch nicht aus reiner Lust und Laune der Gemeinde, sondern hatte einen anderen wichtigen Grund. „Immer wieder parken dort Fahrzeuge, sowohl am Gehsteig als auch am Kirchenplatz direkt“, begründet dies Gemeindemitarbeiter Kurt Gronister.

„Poller wären eine Variante – oder andere Tröge und dazu Sitzbänke.“ Hubert Gansch, Vizeortschef

Dies bestätigt auch Vizebürgermeister Hubert Gansch. Die Leute würden dort halten, um in den nahen Geschäften einkaufen zu gehen. Man wolle mit der Maßnahme keineswegs den Unternehmern schaden.

„Es gibt aber entlang der Straße Parkplätze und wir müssen auch auf Verkehrssicherheit achten“, betont er. Der Grund für die knallige, ins Auge springende Farbenwahl ist leicht erklärt: „Das sind die Farben unseres Gemeindewappens.“

Und was sagt Pater Leonhard Obex dazu? „Die Töpfe waren einfach nicht schön und das hat gar nichts mit den Gemeindefarben zu tun“, meint dieser. Das Parken am Kirchenplatz komme vor. Es sei jedoch kein großes Problem. „Aber wir werden sicher eine dezente und für alle zufriedenstellende Lösung finden“, ist Pater Leonhard zuversichtlich.

Die Gemeinde sucht andere Möglichkeiten gegen die Wildparkerei. „Poller wären eine Variante – oder andere Tröge und dazu Sitzbänke“, sagt Gansch. Die Töpfe möchte man andernorts nutzen, etwa im GuK-Innenhof oder am Oggersheimerplatz. Bepflanzt würden die bunten Töpfe mit Sicherheit besser wirken. Und über Geschmack lässt sich bekanntlich (nicht) streiten...