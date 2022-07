Wunsch nach Nahwärme am Ober-Grafendorfer Mühlenweg

Werbung

Viele Häuser am Mühlenweg wurden vor rund 30 Jahren errichtet, so auch jenes von Grün-Gemeinderat Walter Horinek. „Gas galt zu dieser Zeit als verlässliche Energiequelle und wurde uns als umweltfreundliche Energiequelle verkauft. Daher haben wir darauf zurückgegriffen“, erinnert er sich.

Doch heute stellt sich die Situation anders dar. Man hat erkannt, dass Gas nicht mehr zeitgemäß und wegen des Ukraine-Kriegs keine verlässliche Energiequelle ist. „Zudem ist man als Gaskunde Spekulanten bzw. Aktionären, die den Energiepreis bestimmen, ausgesetzt“, gibt er zu bedenken.

Horinek und Gram: Realisierung des Anschlusses möglich

Daher möchte er, so wie andere Anrainer der Siedlung, den Umstieg auf eine verlässliche, umweltfreundliche Energiequelle. „Auf meine Initiative wurde versucht, die Nahwärme in unser Siedlungsgebiet zu bringen. Diese Idee wurde in der Nachbarschaft begeistert aufgenommen“, betont er.

In Gesprächen mit Nahwärmeerzeuger Thomas Gram zeigte sich, dass eine Realisierung des Anschlusses möglich ist.

Aus Kostengründen wäre es notwendig, die Wohnbauten der Wohnungsgenossenschaft WET, die ans Siedlungsgebiet der Mühlenweg-Bewohner angrenzen, ebenfalls mit Nahwärme zu versorgen. Doch das ist nicht möglich, denn die WET setzt sowohl bei den im letzten Jahr bezogenen zwei Wohnbauten als auch beim noch im Bau befindlichen Wohnbau auf Gas.

WETgruppe sieht keine Chance auf Umstellung

„Eigentlich unverständlich, dass eine Wohnbaugenossenschaft im Jahr 2022 Gas - somit eine fossile Energiequelle - als einzige mögliche Versorgungsquelle sieht“, gibt Horinek zu bedenken.

Dass es die WET anders kann, hat sie gezeigt. „Die ersten beiden der fünf Wohnbauten wurden mit einer Luftwärmepumpe als Wärmequelle ausgestattet. Warum jetzt auf Gas gesetzt wird, ist unverständlich“, sagt Horinek. Sein Nachbar Andreas Kraushofer stellt fest: „Würde die WET für ihre Wohnblöcke Nahwärme nutzen, hätten wir uns anschließen können.“

Thomas Gram betreibt seit rund zehn Jahren die Hackschnitzelanlage. Mehr Anschlüsse würde er begrüßen, denn: „Um eine solche Anlage wirtschaftlich betreiben zu können, muss bei jeder weiteren Ausbaustufe eine gute Auslastung vorhanden sein. Schließlich müssen wir unseren bisherigen Kunden einen sicheren Betrieb gewährleisten können.“

Bei der WETgruppe zeigt man Verständnis für die Anrainer, aber: „Wir haben bei unseren Projekten eine mehrjährige Vorlaufzeit. Damals gab es keine alternative Energiequelle in der Nähe. Daher haben wir uns für Biogas der EVN entschieden. Mitten im Bau ist eine Umrüstung nicht mehr möglich“, so der Geschäftsführer der WETgruppe, Christian Räder.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.