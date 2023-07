Hofstettner können nun das Klimaticket-VOR-Region gratis testen

Alle öffentlichen Verkehrsmittel des Verkehrsverbunds Ostregion in Wien, Niederösterreich und Burgenland gratis nutzen. Das können die Hofstetten-Grünauer jetzt bis zu fünf Mal im Jahr und an maximal zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, das eigene Auto stehen zu lassen und auf die Angebote von Bus und Bahn umzusteigen, um damit zur Einsparung des CO2- Ausstoßes und somit zum Klimaschutz beizutragen, begründet das die Gemeinde.

Das ganze funktioniert über den Verleih eines Schnupper-Klimatickets für die VOR-Metropolregion. Personen, die einen Hauptwohnsitz in unserer Marktgemeinde haben, stehen zwei Tickets zur Verfügung, diese können ganz einfach mit dem online Buchungssystem unter https://www.schnupperticket.at/hofstetten-gruenau reserviert werden. Weiters ist die Reservierung auch telefonisch unter +43 2723 8242 oder direkt im Bürgerservicebüro möglich.

Die Abholung der Fahrkarten erfolgt am ersten Tag der Reservierung im Bürgerservicebüro zu den Öffnungszeiten der Marktgemeinde Hofstetten-Grünau.DieRückgabeder Karten hat am jeweils letzten Tag der Reservierungsdauer unmittelbar nach der Fahrt beziehungsweise am nächstfolgenden Amtstag bis spätestens 7 Uhr zu erfolgen. Das Ticket kann auch in den Briefkasten der Marktgemeinde Hofstetten-Grünau eingeworfen werden.