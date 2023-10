Mit der NÖN eine Nacht voll Musicalhits in Rabenstein genießen

Gemeinsam mit seiner Liveband macht Werner Auer einen musikalischen Rückblick auf seine mehr als 25-jährige Musicallaufbahn. Zu hören gibt es die schönsten Songs aus Musicals wie „Les Miserables“, „Die Schöne und das Biest“, „Jekyll & Hyde“, „Tanz der Vampire“ und vielen anderen. Auch so mancher Filmsong wird sich im Programm wiederfinden.

Zwei Chancen gibt es auf je ein Ticket. Denn die NÖN darf zwei Eintrittskarten verlosen. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung Werner Auer“ an redaktion.pielachtal@noen.at schreiben, mit Namen und Anschrift. Die Verlosung läuft ab sofort bis Mittwoch, 11. Oktober, 12 Uhr. Danach werden die Gewinner per E-Mail verständigt.

Das Konzert findet am Freitag,13. Oktober, um 19.30 Uhr im Gemeinde- und Kulturzentrum Rabenstein statt. Tickets sind erhältlich in der Gemeindebücherei oder bequem online unter www.dirndlart.at/kartenverkauf. Im Vorverkauf kosten die Karten 22 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.