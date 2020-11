Die Zahl der Corona-Infizierten steigt bundesweit immer stärker an. Seit Dienstag ist Österreich wieder im Lockdown: Der Handel bleibt zwar mit Auflagen geöffnet, jedoch müssen etwa Gasthäuser zusperren. Neu ist dieses Mal die Ausgangsbeschränkung zwischen 20 und 6 Uhr.

Die NÖN hat sich umgehört, wie die Bürgermeister im Bezirk in dieser Zeit den Kontakt mit ihren Bürgern halten und wie die Gemeindegeschäfte während des Lockdowns weitergeführt werden.

Wittmann will es mit Hausverstand angehen

„Wir werden die Sache, wie auch bereits beim letzten Mal, mit Hausverstand angehen“, betont Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann. Dass die Wirte im Ort zusperren müssen tut ihm leid, er hätte diesbezüglich gern Mitspracherecht im eigenen Ort gehabt. Im Gemeindeamt wird sich nur wenig durch den Lockdown verändern.

„Fast jeder unserer Mitarbeiter hat ein eigenes Büro, nur im Bürgerservice sitzen zwei Mitarbeiter“, weiß der Bürgermeister. Er will auch weiterhin seine Sprechstunde abhalten: nach telefonischer Terminvereinbarung in einem großen Raum. So habe er das auch schon im Sommer gehandhabt.

Er hofft, dass sich die Österreicher in den nächsten vier Wochen an die Vorgaben hält, damit es im Dezember wieder Lockerungen geben kann. „Es ist ja nicht die Regierung, die das Virus verbreitet hat. Es sind schon die Bürger, die sich nicht um das Virus geschert haben“, stellt Wittmann fest. Mit den Ausgangsbeschränkungen werden es am Land keine Probleme geben, das sei eher in den Städten der Fall.

„Wir sind alle wieder sehr gefordert. Den Spagat zwischen den Corona-Verharmlosern und den Corona -Ängstlichen zu machen ist manches Mal nicht einfach.“Brigitte Thallauer, Bürgermeisterin

In Frankenfels ist das Gemeindeamt geschlossen. Der Parteienverkehr wird stark eingeschränkt. Den Kontakt hält Bürgermeister Heinz Putzenlechner aber trotzdem: „Viele unserer Bürger und Bürgerinnen haben sich mittlerweile daran gewöhnt, ihr Anliegen telefonisch oder per Mail mitzuteilen.“

Persönliche Termine sind nur mit telefonischer Voranmeldung möglich, damit keine Personenansammlungen am Gemeindeamt entstehen. Informiert werden die Bürger laufend über die Webseite der Gemeinde und über Facebook. Der Bauhof arbeitet in zwei Partien, um „einsatzbereit zu bleiben.“

„Wir sind jetzt natürlich alle wieder sehr gefordert. Den Spagat zwischen den Corona-Verharmlosern und den Corona -Ängstlichen zu machen ist manches Mal nicht einfach“, sagt St. Margarethens Bürgermeisterin Brigitte Thallauer. Sie versucht weiterhin viel Zeit im Gemeindeamt zu verbringen. Dieses ist derzeit aufgrund von Hochwasserschäden (die NÖN berichtete) in einem Ausweichquartier untergebracht.

Außerdem erledigt Thallauer viele Wege im Ort zu Fuß, um mit den Bürgern in Kontakt zu bleiben. „Mit dem Ausweichquartier haben wir natürlich eine verschärfte Situation, weil wir nur zwei Zimmer haben. Deswegen haben wir die Anwesenheiten geteilt“, erklärt die Bürgermeisterin.

Schon während des ersten Lockdowns wurde viel telefoniert, das wird auch jetzt so sein. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Bürgermeistersprechstunde in den Besprechungsräumen der Freiwilligen Feuerwehr abzuhalten. „Dort ist ausreichend Platz“, weiß die Bürgermeisterin.

Die Gemeinde und freiwillige Helfer werden wieder die unterstützen, die Hilfe benötigen. Eine Herausforderung sieht Thallauer in der Kinderbetreuung: „Die Leute wissen jetzt, was es heißt, Homeoffice zu machen, wenn die Kinder zuhause sind.“ Sie rechnet mit vielen Kindern in Kindergarten und Volksschule.

Die Ausgangsbeschränkungen werden ihrer Meinung nach keine Probleme bereiten. „Es wurde sowieso schon alles an Veranstaltungen zurückgedreht. Das ist es für einen Großteil keine Veränderung“, mutmaßt die Bürgermeisterin.

Kirchbergs Bürgermeister Franz Singer startete seine Amtszeit mit dem ersten Lockdown. „Das hat manches am Anfang nicht erleichtert“, betont er. Aber wir haben gemeinsam versucht, die Situation bis jetzt bestmöglich zu meistern.

Um besser in Kontakt mit den Bürgern zu bleiben, wurde die Information auf Webseite, Facebook und Instagram forciert. Außerdem erscheint vierteljährlich die Gemeindezeitung. „Gegen Voranmeldung sind auch persönliche Vorsprachen bei mir am Gemeindeamt möglich“, informiert der Bürgermeister.

Bis zu drei Home-Office-Arbeitsplätze gibt es in der Marktgemeinde Kirchberg, damit sich nicht alle Mitarbeiter im Gemeindeamt aufhalten müssen. „Auch beim zweiten Lockdown wollen wir den Bürgern ein bestmögliches Service zu bieten“, sagt Singer.