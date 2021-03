Was kann man in der Region Purkersdorf unternehmen? Hier unsere zehn Tipps.

Naturpark Purkersdorf

Abwechslung und eine große Artenvielfalt verspricht der Naturpark Purkersdorf-Sandsteinwienerwald. Ganzjährig gibt es sowohl für Groß und Klein viel zu entdecken. Der „Darüber Blick“ entlang des Salamanderwegs bietet eine tolle Aussicht über das Wiental und ist zugleich ein guter Platz, um über heimische Gehölze zu lernen. Aber auch zahlreiche Wildtiere – wie etwa Wildschweine – sind im Naturpark in großen Gehegen beheimatet.

Mehr Infos: www.naturpark-purkersdorf.at

» Zum Anfahrtsplan

Reh- und Rotwild lebt im Naturpark. Naturpark Purkersdorf

Kletterpark Purkersdorf

Steile Hänge und hohe Bäume: Wer die Natur aus einer neuen Perspektive erleben möchte, kann sich im Kletterpark Purkersdorf in bis zu zwölf Metern Höhe von Baum zu Baum schwingen. Dabei sorgen anspruchsvolle Hindernisse, Flying-Fox-Bahnen und verschiedenste Seil- und Brückenkonstruktionen für jede Menge Abwechslung. Die Parcours sind zudem für Einsteiger und Fortgeschrittene gedacht. Acht spannende Möglichkeiten, in acht verschiedenen Schwierigkeitsgraden stehen bereit. Saisoneröffnung ist am 26. März.

Kontakt: +43 2231 62211

Mehr Infos: www.kletterpark.at

» Zum Anfahrtsplan

Der Kletterpark Purkersdorf bietet viele Parcours. : Veraszto



Buchberg

Beliebtes Ausflugsziel in der Region Wienerwald ist der Buchberg im Gemeindegebiet von Maria Anzbach. Oberhalb von Burgstall befindet sich der 469 Meter hohe Berg, der bei Wanderern äußerst beliebt ist. Funde von Keramikscheiben weisen auf eine Besiedlung des Hochplateaus von der ausgehenden Jungsteinzeit bis zur keltischen Periode hin. Bei einer gemütlichen Wanderung von Neulengbach aus oder bei einer sportlichen Tour mit dem Rad lässt sich der Buchberg erkunden. Und von der Buchbergwarte aus hat man einen wunderbaren Ausblick.

Mehr Infos: www.buchberg.co.at

» Zum Anfahrtsplan

Eine Attraktion im Wienerwald: Der Buchberg. Riedl

Wienerwaldmuseum

Das Regionalmuseum befindet sich im Eichgrabener Fuhrwerkerhaus, das um 1870 eröffnet wurde. Sammlungen und Sonderausstellungen werden im Museum präsentiert. Im Stadel wird immer wieder „Lebendiges Handwerk“ gezeigt. Im Freien befinden sich ein nachgebautes römerzeitliches Hügelgrab, ein Kohlenmeiler und der Zeugschuppen mit Werkzeugen und Geräten aus dem ehemaligen Heimatmuseum.

Kontakt: 02773/46904

Mehr Infos: www.wienerwaldmuseum.at

» Zum Anfahrtsplan

Im Fuhrwerkerhaus werden Sonderausstellungen geboten. Stoiser

Egon Schiele Gefängniszelle

Vor 110 Jahren zog Egon Schiele nach Neulengbach. Dort saß er einige Tage in der Zelle Nr. 2 des Bezirksgerichts. 13 Zeichnungen schuf der später weltberühmte Künstler dort. Im Zellentrakt des Gerichtsgebäudes ist eine kleine Dauerausstellung zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Mehr Infos: https://www.neulengbach.gv.at

» Zum Anfahrtsplan

In Neulengbach gibt es die „Original Schiele Zelle“ NÖN-Archiv

Museums-Sport

Ein bisschen Sport kann man derzeit gut mit einem kulturellen Erlebnis verbinden. „I wer‘ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“ zeigt das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich heuer als Sonderausstellung. Mit einem kleinen Spaziergang ist man auch gleich im St. Pöltner Stadtmuseum. Dort ist bis Juni „Sturm 19 – Geschichte einer Legende“ zu sehen.

Museum NÖ, Kulturbezirk 5, St. Pölten - www.museumnoe.at

Stadtmuseum St. Pölten, Prandtauerstraße 2 (nahe Rathaus) - www.stadtmuseum-stpoelten.at

Der Sport ist derzeit im Museum NÖ zu Hause. Hinterramskogler

Hohenegg/Dunkelstein

Vor etwa 900 Jahren wurde die Burgruine Hohenegg in Hafnerbach erstmals urkundlich erwähnt. Wer sich auf die historischen Spuren des Bauwerks begeben will, tut dies am besten über den Wanderweg, der bis in den mystischen Dunkelsteinerwald führt. Vom Hafnerbacher Kirchenplatz aus führt der Rundwanderweg hinauf zur Ruine und auf Forststraßen und Waldwegen schließlich auch zum Dunkelstein.

Die Streckenlänge beträgt 6,3 km, bei einer Höhendifferenz von 359. Rot-weiß-rot markierter Rundwanderweg 653.

» Zum Anfahrtsplan

Ein beliebtes Ausflugsziel: Die Ruine Hohenegg. weinfranz

Volkssternwarte

Den Sternen ein bisschen näher kommt man nach den Osterfeiertagen wieder in Michelbach. Denn am 16. April beginnt die neue Saison auf der Volkssternwarte der Niederösterreichischen Amateurastronomen Antares. Mit dem Großen Bär und dem Frühlingshimmel soll es losgehen mit den Führungen und Vorträgen auf 640 Metern Seehöhe.

NÖ Volkssternwarte, Michelbach Dorf 62, Michelbach

Mehr Infos: www.noe-sternwarte.at

» Zum Anfahrtsplan

Für große und kleine Besucher: Die Sternwarte. Antares

Traisental-Radweg

Der 111 Kilometer lange Radweg führt von Traismauer durch die Weinregion Traisental-Donau über St. Pölten, Lilienfeld und St. Aegyd bis nach Mariazell. Auch auf Teilstrecken ist er einen Besuch wert. In St. Pölten lohnt sich dann ein Abstecher an den Viehofner See. Am Naturidyll in der Stadt brüten einige geschützte Vögel, die man etwa von der Aussichtsplattform aus beobachten kann.

Mehr Infos: www.st-poelten.at

» Karte der Strecke

Für Radbegeisterte: Der Traisentalweg. Steiner

Die Garten Tulln

Das Erlebnisparadies „Die Garten Tulln“ ist die erste ökologische Landesgartenschau in Europa. Es locken 70 Schaugärten, der 30 Meter hohe Baumwipfelweg, Abenteuerspielplatz sowie regionale Kulinarik. Veranstaltungen runden das Programm ab. Die Garten Tulln ist Ideenlieferant für Hobbygärtner und Ausflugsziel für Naturinteressierte.

Die Garten Tulln: Am Wasserpark 1, 3430 Tulln an der Donau

Kontakt: +43 2272 68188

Mehr Infso: www.diegartentulln.at

» Zum Anfahrtsplan

Der Baumwipfelweg in der Garten Tulln. Helmut Kail

