Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel feierte groß

Mit einem dem Anlass würdigem Festakt beging die Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel am Samstag ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Kameraden rund um Kommandant Christopher Kerschbaum hatten nach dem offiziellen Teil noch ein sensationelles Musikprogramm mit den Edlseer organisiert. Unter den Gratulanten zum runden Geburtstag fanden sich Abschnitssfeuerwehrkommandant Michael Gindl, Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, die beiden VizebürgermeisterinnenIngrid Burtscher (Grüne) und Jutta Polzer (ÖVP) und Bezirkshauptmann Josef Kronister. Ebenfalls dabei waren die ehemaligen Rekawinkler Feuerwehrkommandanten Franz Kettele (1991-2014) und Heinz Scheidtenberger (2014-2016). Der Mannschaftsstand beträgt 2023 36 Aktive, sechs in der Jugendfeuerwehr und neun Reservisten. In der reich illustrierten und detailreich verfassten neuen Chronik heißt es unter anderem: „Die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Rekawinkel reicht bis ins Jahr 1887.“ 1922 fasst der Pressbaumer Gemeinderat schließlich den Beschluss über die Selbstständigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Rekawinkel. „Als Rayon wurde festgelegt: Rekawinkel bis Bahnübergang - Hagen - Lastvilla und Ober Dürrwien.“ Das Gründungsfest fand dann im August 1923 statt.

Bezirkshauptmann Josef Kronister, Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, erste Vizebürgermeisterin Ingrid Burtscher, Kommandant a.D. Franz Kettele, zweite Vizebürgermeisterin Jutta Polzer und Kommandant Christopher Kerschbaum feierten 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Rekawinkel. Foto: Huebmer

