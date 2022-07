Purkersdorfer Künstler Horns malt demnächst im Waldviertel

Werbung

Knapp 30 Jahre lang hatte Erich Horns ein eigenes Atelier in Purkersdorf. An drei verschiedenen Standorten – im Hof des Gasthauses Neunteufel (jetzt Gesundheitszentrum), in der Wintergasse und in der Wienerstraße 8 – war er mit seinen Werken zu finden. Mit Jahresende hat er seine letzte künstlerische Wirkungsstätte aufgegeben.

„Meine Frau und ich werden in den nächsten Wochen ins Waldviertel übersiedeln, daher war die Auflassung des Ateliers geplant“, erklärt Erich Horns den Grund.

Kunst-Karriere begann einst auf dem Esszimmertisch

Die Räumlichkeiten hätten außerdem nur noch bis September zur Verfügung gestanden, da das Gebäude abgerissen werde. „Das hat sich zusätzlich gut ergeben“, sagt er. Derzeit malt Horns in der Wohnung in Purkersdorf und in Zukunft im neuen Zuhause in Reingers in der Nähe von Litschau.

Begonnen hat seine künstlerische Tätigkeit zu Hause auf dem Esszimmertisch. „Da die Materialien aber immer umfangreicher und die Formate immer größer wurden, gab es irgendwann ein Platzproblem“, berichtet der Purkersdorfer.

Gerne gemalt hat der bald 74-Jährige aber schon in seiner Jugend. Durch seinen Beruf als Kfz-Mechaniker und Kunststoff-Techniker hatte er intensiven Kontakt mit Farben und Metallen. „Ich habe mit Hinterglas- und Bauernmalerei begonnen und auch kurze Zeit Zinnfiguren gegossen“, berichtet Horns. Circa 13.000 Werke hat er seit 1985 geschaffen.

„Zu Beginn habe ich naturalistisch gemalt und mich später in Metall- und Farbsollagen dem abstrakten und fantastischen Surrealismus zugewandt.“ Neben Aquarell- und Ölgemälden hat er später mehr mit Acrylfarben gearbeitet und auch Skulpturen und Plastiken gemacht.

Werke sogar in Südafrika und Jamaika

Erstmals präsentierte Horns seine Werke 1995 in der Stadtgalerie Litschau, in Purkersdorf war die erste Ausstellung 1999 – mit Besucherrekord. Seine Werke findet man nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, Ungarn, Schweden, Malta, Griechenland, Rumänien und der Schweiz und sogar in Jamaika und Südafrika.

Die Entstehung eines neuen Werkes beginnt bei Horns mit der Suche nach dem richtigen Material. „Es ist eine Art Kampf zwischen meinem inneren Sein und der äußeren Wirklichkeit“, meint er.

Jedes Werk hat außerdem eine unterschiedlich lange Entstehungsgeschichte. „Manche sind in wenigen Stunden fertig und für andere Bilder, Collagen oder Statuen benötige ich viele Wochen oder Monate“, so der Purkersdorfer, bei dem es auch vorkommt, dass er unfertige Werke wieder weglegt und erst nach Monaten oder Jahren weitermacht. „Sogar fertige Bilder habe ich schon übermalt und etwas ganz anderes ist daraus geworden.“

Mit seinen Bildern tut er auch Gutes – seit 35 Jahren engagiert er sich sozial, spendet für Benefizauktionen und veranstaltete Vernissagen zugunsten gemeinnütziger Organisationen und Vereine. Außerdem gibt er seine Erfahrungen und Fertigkeiten in Workshops an junge Hobbykünstler weiter.

