Der Weg zur Gründung der FF Purkersdorf

Bereits um 1700 leistete das damalige Gemeinwesen einen ersten Beitrag zur Brandbekämpfung. Durch den Ankauf einer tragbaren Feuerspritze wurde der Grundstein für die weitere Anschaffung von Feuerlöschgeräten gelegt. Nach einem Brand im sogenannten „Baderhaus“ wurde diese anfängliche Ausrüstung um weitere Feuerleitern erweitert.

Bis es aber überhaupt zur Gründung einer Feuerwehr in Purkersdorf kam, mussten die Bewohnerinnen und Bewohner einige schwere Brände erleben. Das Gasthaus „Zum Goldenen Adler“, das heutige Nikodemus am Hauptplatz 10, wurde 1810 Opfer eines Brandes. 27 Jahre später, im April 1837, fiel das alte Mauthaus neben der Kirche am Hauptplatz 8 durch Unvorsichtigkeit den Flammen zum Opfer. Besonders tragisch war der Brand am 23. August 1842. Am Vormittag brach im Kuhstall des Posthauses am Hauptplatz 5 ein Brand aus. Aufgrund der damals herrschenden Trockenheit und einem Sturm griff dieser irrsinnig schnell um sich. Auch die Kirche wurde damals stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hilfe herbeieilender Helfer, darunter auch Auszubildende der k. u. k. Forstschule zu Mariabrunn sowie dem Einsatz 14 Spritzen, konnte der Brand letztendlich gelöscht werden. Fast wäre dadurch auch das Schloss komplett zerstört worden.

Vorreiterin in Sachen Brandbekämpfung war Landgräfin Charlotte von Fürstenberg, damalige Besitzerin des Fürstenberg´schen Schlosses, heute Herrengasse 8. Sie kaufte 1847 eine zehn Eimer fassende Feuerspritze (ein Holzkessel mit hölzernem Pumpwerk, das 560 Liter fasste), die mit zwei Pferden bespannt werden konnte. Im Notfall erlaubte sie der Gemeinde, die Spritze ebenfalls benutzen zu dürfen. Aus dem Nachlass der Landgräfin kaufte die Gemeinde Purkersdorf drei Feuerspritzen, wodurch die bis dahin an Feuerlöschrequisiten arme Gemeinde plötzlich zu einem Feuerlöschpark kam.

Auch die politischen Umwälzungen 1848 trugen wesentlich zur Gründung einer Feuerwehr in Purkersdorf bei. Die Gemeinden wurden selbstständig und waren erstmals auch für die Verwaltung ihrer Bürgerinnen und Bürger zuständig. Da Purkersdorf aber immer weiter wuchs, war die bisherige Nachbarschaftshilfe in Sachen Brandschutz nicht mehr ausreichend. Deshalb dachte man, wie bereits in anderen Gemeinden Niederösterreichs auch, 1872 an die Gründung einer eigenen freiwilligen Feuerwehr.

Das Interesse in der Bevölkerung war gegeben, wie die Mitgliederanmeldung zeigte. 1973 hielt man schließlich erstmals die Gründungsversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf ab, zu der 73 Mitglieder kamen, die meist aus dem Stande der Gewerbetreibenden kamen. Am 2. Februar 1873 wurden vom Kommando die Satzungen der Freiwilligen Feuerwehr zu Purkersdorf erlassen. Darin wurden der Lösch- und Rettungsdiens sowie die nachbarliche Hilfe für die Ortschaften des gesamten Wientals aufgenommen. Damit war die Freiwillige Feuerwehr Purkersdorf offiziell gegründet.