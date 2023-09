Eine neue Zugstrecke, ein neuer Bezirk und ein neues Kommando

Das neue Jahrtausend begann recht erfreulich mit der Anschaffung eines neuen Vorausfahrzeugs für Brand- und technische Einsätze mit Menschenrettung. Leider ging es in den nächsten Monaten und Jahren nicht so mehr so erfreulich weiter. Am 14. Juli 2001 ereignete sich das schwerste Zugsunglück in der Geschichte der Feuerwehr Purkersdorf. Zwischen den Bahnhöfen Unterpurkersdorf und Purkersdorf Sanatorium stießen zwei Personenzüge frontal zusammen. Über 50 Fahrgäste mussten aus den Zügen gerettet werden, 24 Personen wurden dabei schwer verletzt.

Nur kurze Zeit später, am 3. Oktober 2001, kam es auf der Westautobahn A 1 zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw, bei dem eine Person getötet wurde. Außerdem floss aus dem Ladegut Batteriesäure aus, die einen Einsatz unter schwerem Atemschutz erforderlich machten.

Im August 2002 wurde das ganze Land von schweren Unwettern und in weiterer Folge Hochwasser heimgesucht. In Purkersdorf selbst kam es zwar nur zu kleineren Hochwassereinsätzen, allerdings war der KHD-Zug des Abschnitts Purkersdorf für Auspump- und Aufräumungsarbeiten in Senftenberg, Grafenwörth, Rauchenwarth und Fischamend im Einsatz.

2004 ereignete sich ein weiteres schweres Zugsunglück im westlichen Bereich des Bahnhofs Unterpurkersdorf. Ein Güterzug und ein Regionalzug sind dabei kollidiert. Außerdem stürzte bei der Baustelle des SeneCura Sozialzentrums in der Bahnhofstraße ein Baukran um. Der Kranführer musste von der Feuerwehr schwer verletzt aus seiner Kabine befreit werden.

Neue Aufgaben mit neuer Westbahnstrecke

Mit der Eröffnung der neuen Eisenbahn-Westbahnstrecke 2012 sind auch auf die Feuerwehren der Region neue Aufgaben dazugekommen. Die FF Purkersdorf hat sich dazu bereiterklärt, im Alarmplan des zwölf Kilometer langen „Wienerwaldtunnels“ mitzuarbeiten und im Einsatzfall gemeinsam mit den anderen Feuerwehren des Abschnitts Purkersdorf sowie den Feuerwehren des Bezirks Tulln und der Wiener Berufsfeuerwehr dorthin auszurücken. Dafür haben die ÖBB der FF Purkersdorf ein Atemluftfahrzeug sowie ein RLF-T 3000 finanziert.

2016 war ein Wendepunkt - nicht nur bei der FF Purkersdorf, sondern im gesamten damaligen Bezirk Wien-Umgebung. Der Bezirk Wien-Umgebung sollte aufgelöst werden, gleichzeitig sollten auch die Gemeinden des Feuerwehrabschnitts Purkersdorf getrennt werden. Purkersdorf, Pressbaum, Tullnerbach und Wolfsgraben sollten künftig dem Bezirk St. Pölten angehören, Gablitz und Mauerbach dem Bezirk Tulln. Das hätte aber bedeutet, dass der Feuerwehrabschnitt Purkersdorf aufgelöst wird.

Viktor Weinzinger, zu diesem Zeitpunkt Abschnittskommandant, setzte sich vehement gegen eine Trennung ein und so gelang es, dass die Gemeinden des Abschnitts Purkersdorf einheitlich dem Bezirk St. Pölten zugeordnet wurden. Damit einher ging auch die Einstellung der ständig besetzten Alarmzentrale in Purkersdorf. Der letzte Telefondienst wurde hier am 13. November 2017 geleistet.

Auch die darauffolgenden Jahre brachten für die Feuerwehr Neuerungen. 2018 konnte nicht nur das neue HLF 3-4000/200 in den Dienst gestellt werden, sondern auch das Haus wurde in diesem Jahr saniert. Und auch politisch gab es einen Wendepunkt. Karl Schlögl legte sein Bürgermeisteramt nieder, Stefan Steinbichler folgte ihm nach. Kommandant der FF Purkersdorf, Viktor Weinzinger, wird zum Vizebürgermeister gewählt. 2019 gibt es überhaupt eine Neugründung: die Kinderfeuerwehr Purkersdorf wird ins Leben gerufen. Dabei können bereits Kinder ab 8 Jahren in das Feuerwehrwesen hineinschnuppern.

Die Folgejahre waren stark von der Corona-Pandemie geprägt. Alle Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Der Feuerwehrball konnte 2020 noch vor der Pandemie stattfinden, es war der letzte von Kommandant Weinzinger. 2021 gab es Wahlen, bei denen Michael Gindl zum Kommandant gewählt wurde. Einsätze gab es in den Corona-Jahren, wie die Jahre zuvor, laufend. Einer wird den Kameraden aber noch lange in Erinnerung bleiben. Am 9. April 2021 kam es im Zuge einer Einsatzfahrt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit dem HLF 3 - das Auto kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen, das Auto hingegen war ein Totalschaden.

Mittlerweile besitzt die Feuerwehr Purkersdorf ein neues HLF 3, das vor rund einem Jahr in den Dienst gestellt werden konnte. Kommenden Samstag erfolgt im Rahmen der 150-Jahr-Feier die Segnung des neuen Fahrzeugs. Gleichzeitig soll auch die neuangeschaffte Drehleiter im Rahmen des Festakts gesegnet werden. Der Festakt beginnt um 10 Uhr am Hauptplatz Purkersdorf.