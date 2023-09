FF Purkersdorf blickt zurück: Neubeginn nach Zweitem Weltkrieg

Jahrelang musste die Freiwillige Feuerwehr Purkersdorf die Bahn passieren, um zu Einsatzorten zu gelangen. Ein großes Unglück in diesem Zusammenhang gab es deswegen kurz vor der Jahrhundertwende 1898. Anfang August brach im Gasthaus „Zum Goldenen Hirschen“ ein Brand aus, der wegen des Bahnschrankens letztendlich zu einem verheerenden wurde.

Der Bahnschranken war bei der Anfahrt der Feuerwehr zum Brandort geschlossen. Die Frau des Gasthausbesitzers erhob den Schrankenwärter mit erhobenen Händen, den Schranken zu öffnen, um die Feuerwehr durchzulassen. Dieser nahm seine Aufgabe allerdings sehr ernst und ließ den Schranken geschlossen. Zwei Züge mussten die Freiwilligen abwarten, bis sie endlich zum Einsatzort gelangten, um schließlich mit der Brandbekämpfung zu beginnen. Bis sie allerdings dort ankamen, hat sich das Feuer bereits ungehindert auf den Hof- und Haupttrakt ausgebreitet und einen Großteil zerstört.

Obwohl jedem die Problematik des Bahnschrankens für die Feuerwehr bewusst war, änderte man dies erst mehr als drei Jahrzehnte später, als die lang ersehnte Bahnunterführung gebaut wurde.

Keine Aufzeichnungen während Erstem Weltkrieg

Während der Zeit des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 gibt es keine Aufzeichnungen über besondere Ereignisse. Fast alle Mitglieder der FF Purkersdorf waren zu diesem Zeitpunkt zum Kriegsdienst beordert. Erste Aufzeichnungen gibt es dann wieder 1923, im 50. Bestandsjahr der Feuerwehr. In diesem Jahr mussten die Freiwilligen zu sieben Bränden und einer Hochwasserhilfe ausrücken. Vier Jahre später, im Jahr 1927, konnte die Blaulichtorganisation bereits 300 unterstützende, 33 aktive und acht Reservemitglieder zählen.

Im Jahr 1927 gab es zudem einige Neuerungen für die Freiwilligen Feuerwehren. Der Niederösterreichische Landtag erließ eine neue Feuerpolizeiordnung, bei der die genauen Aufgaben von Gemeinden, Feuerwehren und Hauseigentümern festgelegt wurde. Unter anderem wurde ine jährliche Feuerbeschau vorgeschrieben, an denen nehmen Rauchfangkehrermeister auch die Feuerwehrkommandanten teilzunehmen haben. Dieses Gesetz war bis Dezember 1969 in seiner ursprünglichen Fassung in Kraft.

Wenige Jahre vom Zweiten Weltkrieg gab es einige Neuanschaffungen in der Feuerwehr Purkersdorf. Die Gemeinde Purkersdorf schaffte 1934 einen Rüstwagen mit zwölf Sitzen an. Im gleichen Jahr wurde zudem der Schlauchturm beim Rathaus errichtet.

Während des Zweiten Weltkriegs verloren sowohl Gemeinde, als auch Feuerwehr, ihre Selbstständigkeit, da sie in Wien eingegliedert wurden. Aus dieser Zeit sind in Purkersdorf auch keine schriftlichen Berichte vorhanden. 1945 verschwanden alle Löschrequisiten samt Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf. Man fing wieder bei null an. Mithilfe der Bevölkerung konnte ein alter Bedford aus englsichen Überschussgütern angekauft und schließlich als Tankwagen ausgebaut werden. Dieser wurde schließlich 1948 in den Dienst gestellt.