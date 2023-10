Verschönerungsverein Pressbaum feiert Jubiläum mit Stadtwandertag

Der traditionsreiche Verschönerungsverein Pressbaum stand heuer schon kurz vor der Auflösung, weil sich kein Obmann fand. Glücklicherweise hatte sich Kurt Heuböck dazu entschieden, diese Funktion zu übernehmen und er hat heuer im Jubiläumsjahr schon einiges geplant. So wird der Verschönerungsverein anlässlich des 150-jährigen Bestehens einen Stadtwandertag am Nationalfeiertag, 26. Oktober organisieren. Von 8 bis 11 Uhr können die Wanderer in der Pfalzau (Haus Nummer 112) starten. Es stehen drei Strecken mit verschiedenen Distanzen zur Wahl, zirka fünf Kilometer bis nach Agsbach /Unter Kniewald oder neun Kilometer bis zur Landesstraße Ober Kniewald oder zwölf Kilometer bis auf den Pfalzberg. Für einen Shuttle-Dienst zum Start wird nach telefonischer Voranmeldung bis 24. Oktober unter 0660 272 02 30 gesorgt. Unterwegs werden Labe-Stationen eingerichtet.

Geplant ist außerdem ein Adventmarkt des Verschönerungsvereins am 16. und 17. Dezember. „Dazu wollen wir schon jetzt alle herzlich einladen“, so Obmann Kurt Heuböck.

Der Verschönerungsverein Pressbaum ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden und wurde, laut Vereinsstatuten, am 13. Juli 1873 gegründet. Als Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Stichwort „Sommerfrische“ die österreichische Landschaft neu entdeckt wurde, erlebte auch Pressbaum einen Aufschwung mit Sommersitzen von Vermögenden und Künstlern. „Es war die Zeit der Villenbauten. Die Auszeit am Land war der Inbegriff für Erholung und Inspiration, Berge und Seen wurden zu Sehnsuchtsorten“, so Heuböck.

Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert bildeten sich in vielen Gemeinden und Ortschaften in ganz Österreich Fremdenverkehrs- beziehungsweise „Verschönerungsvereine”, die sich um die Entwicklung touristischer Infrastruktur, den Aufbau von Ausflugszielen und die Vernetzung von Gewerbetreibenden bemühten. Die dadurch entstehenden Pensionen und „Fremdenzimmer” machten erstmals Urlaub für jene erschwinglich, die keine Häuser am Land besaßen und sich keine Hotelzimmer leisten konnten.

Das Ziel des Verschönerungsvereins Pressbaum blieb über 150 Jahre mit Urlaub und Erholung streng verbunden. Trotz der strukturellen Änderungen im Laufe der letzten Hundertfünfzig Jahre haben sich die Aufgaben nur in der Art der Umsetzung geändert.

Der Verschönerungsverein betreut zirka 60 Kilometer Wanderwege, welche durch Kontrollgänge dokumentiert, kleinere Hindernisse beseitigt, Wege freigeschnitten und Gefährdungen der Stadtgemeinde werden gemeldet. „Heuer im Mai wurde zum Beispiel der Tut Gut Weg 3 freigeschnitten un im Juli hat eine Gruppe den Wanderweg über den Bartberg nach Wolfsgraben freigeschnitten und die Steilstrecke mit mehr als 20 Stufen versehen. Das Echo war besonders bei den Anrainern sehr groß.“, berichtet der Obmann.

Der Verschönerungsverein verfügt im Ortsgebiet von Pressbaum außerdem über zirka180 Bänke. „Diese Bänke sind zu kontrollieren und gegebenenfalls instand zu setzen“, erklärt Heuböck.

Nach dem Wegebau am Bartberg und der Repräsentanz am Fest der Vereine gab es ein weiteres Lebenszeichen des Verschönerungsvereines Pressbaum. „Mehrere 'Schönbrunner Bänke', die entlang der Hauptstraße und im Zentrum Pressbaums sowie beim Kreisverkehr standen, wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Bauhof Pressbaum renoviert“, so Heuböck.

Als Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Stichwort „Sommerfrische“ die österreichische Landschaft neu entdeckt wurde, erlebte auch Pressbaum einen Aufschwung mit Sommersitzen von Vermögenden und Künstlern. Es war die Zeit der Villenbauten. Die Auszeit am Land war der Inbegriff für Erholung und Inspiration, Berge und Seen wurden zu Sehnsuchtsorten. Der Verschönerungsverein Pressbaum war mit dem aufstrebenden Tourismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden und laut der erste Seite der Vereinsstatuten am 13. Juli 1873 gegründet. Der 1873 gegründet Verschönerungsverein Pressbaum hatte Unterbrechungsperioden, zuletzt zwischen 1938 und 1958.