Mauerbachs Pfadfinder blicken auf Highlights zurück

„Allzeit bereit!“ So lautet das Motto der Pfadfinder, die Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit, Offen- und Freundlichkeit groß schreiben. Die Pfadfindergruppe „Josef Schöffel“ in Mauerbach wurde bereits im Jahr 2002 von Peter Sperk gegründet. Alles begann mit nur fünf Kindern in der Pfarre Steinbach. Inzwischen sind rund 40 Kinder im Alter zwischen fünf und 18 Jahren Teil der Gruppe, die ihr endgültiges Heim mit der Mauerbacher Schlossparkhalle finden sollte.

Jede Woche treffen sich die Pfadfinder zu Heimstunden. „Konkret geht es dabei um die Einübung von Pfadfindertechniken, Naturerlebnisse in Spielen und Erkundungen, Kennenlernen von ökologischen Zusammenhängen, gemeinsames Singen und Musizieren sowie Basteln, Werken und Kochen“, erklärt Scarlett Lachner, Organisatorin der Pfadfinder. Sie führt fort: „Durch das Tragen gemeinsamer Kleidung, der Pfadfindertracht, zeigen sie ihre Zusammengehörigkeit nach außen. Auch das gesellschaftliche Engagement, z.B. durch Hilfsaktionen, kommt nicht zu kurz.“

Bei den Pfadfindern wird den Kindern das Leben in und mit der Natur vermittelt. Die Kinder lernen mehr über diverse Pflanzen und Tiere. Auch der Großteil der Heimstunden wird in der Natur abgehalten. Denn dort können etwa Pflanzen erkundet und zugeordnet werden. „Die Kinder lernen achtsam mit der Natur und ihren Ressourcen umzugehen, die Artenvielfalt zu unterstützen und sich Gedanken über andere Lebewesen zu machen“, kann Lachner stolz sagen.

Zeltlager sowie gemeinsame Ausflüge stehen auf dem regelmäßigen Plan und sind bei den Kindern sehr beliebt. Bei den Pfadfindern eignen sich die Kinder auch, angepasst an ihr Alter, verschiedene handwerkliche Fähigkeiten und Wissen an. Es wird gelernt wie mithilfe von Bodenzeichen kommuniziert werden kann, das binden von Knoten wird gelernt, das Entfachen und Löschen von Feuer sowie die Arbeit mit Werkzeugen wie Säge oder Axt. „Ganz wichtig sind die regelmäßigen Erste-Hilfe-Einheiten, die in jeder Altersgruppe stattfinden“, weiß Lachner. Die Zeltlager dauern meist zwischen drei und zehn tagen. In Frühjahr findet im Mai oder Juni auf der Feldwiese Mauerbach ein Lager statt und auch in der ersten Woche der Sommerferien wird ein gemeinsamer Trip ins Waldviertel oder auch zum Tierpark Haag unternommen. Zuletzt findet in den Herbstferien ein weiteres Hüttenlager statt.

Vom Mittelalterfest bis zum Adventmarkt

Doch auch zwischen den heiß begehrten Ausflügen nehmen die Pfadfinder an zahlreichen Events teil. So waren diese etwa bei einigen Mittelalterfesten auf der Hochramalpe zu finden, bei dem alljährlichen Adventmarkt in der Kartause, bei Volksschulfesten sowie bei Faschingsumzügen. Zusätzlich gehen die Pfadfinder gemeinsam ins Kino, zum Bowling, wandern oder auch eislaufen.

Ein besonderes Highlight der Pfadfinder Mauerbach war das Pniakarri. Bei diesem handelte es sich um „ein Großlager im August 2016 in Laxenburg mit mehr als 3.000 Teilnehmern und 100 Gruppen aus zehn verschiedenen Nationen“, so Lachner.

Gerade weil bei den Pfadfinder das Zusammenkommen und die Interaktion eine so wichtige Rolle einnimmt, stellte sich die Pandemie als eine besonders schwierige Zeit heraus. Während der Lockdowns konnten keine Heimstunden stattfinden und auch Lager oder andere Aktivitäten kamen nicht zustande. „Die Gruppenleiter haben ihr Bestes gegeben, Heimstunden online abzuhalten und sich spannende Spiele, Rätsel und ähnliches einfallen zu lassen, das konnte jedoch das persönliche Zusammentreffen nicht ersetzen“, bedauert Lachner. In dieser Zeit verloren die Pfadfinder insbesondere junge Mitglieder. Doch seit Herbst 2022 geht es wieder bergauf mit der Gruppe. Die Pfadfinder freuen sich über viel Nachwuchs und gut besuchte Heimstunden.

Die nächsten Veranstaltungen der Pfadfinder sind der Tag der offenen Zelte am Samstag, 20. Mai, ab 15 Uhr auf dem Grillplatz der Feldwiese Mauerbach sowie das Schulfest der Volksschule Mauerbach, das am Samstag, 3. Juni, auf dem Gemeindeparkplatz stattfindet. Die Heimstunden werden immer freitags abgehalten. Bei Interesse der Gruppe beizutreten kann unverbindlich vorbeigeschaut und hineingeschnuppert werden. Weitere Informationen zu den Pfadfindern können online unter www.pfadfinder-mauerbach.at eingesehen werden.

