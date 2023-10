Insider-Schmäh für DJ Kerschbaum im Stadtsaal Pressbaum

„Marianne Zima und ich waren ja Rolands Kolleginnen in der Test- und später auch Impfstraße und wir drei haben immer viel geblödelt“, erzählt die Pressbaumer Ärztin Gerlinde Gruber. Dabei gab's auch einen Insider-Schmäh innerhalb des Trios, der Schaumrollen und Gurkenscheiben beinhaltete und immer alle zum Lachen brachte. „Jedenfalls war geplant, dass wir eine Schaumrolle mit zwei Gurkenscheiben, in die ich eine 25 schnitzen wollte, spicken und Roli überreichen“, lacht Gruber. Dummerweise hatte Zimas Familie alle Schaumrollen aufgegessen und so entstand spontan die Idee, die Gurkenscheiben in eine Packung süßer Gummi-Hirne zu stecken. „Denn die hab' ich mal in die Teststraße mitgebracht und Roland hat sie fast alleine aufgefuttert“, amüsiert sich Gerlinde Gruber. Bei der Übergabe anlässlich der 25-Jahr-Feier DJ Roland Kerschbaum im Pressbaumer Stadtsaal gab es dann ein großes Hallo für die Freunde und Zima und Gruber berichteten der NÖN, dass „Kerschbaum vor Lachen fast vom Sessel gefallen“ sei.