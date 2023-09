Landesschützentag wurde in Purkersdorf gefeiert

350 Gäste waren beim 37. Landesschützentag in Purkersdorf mit dabei. 35 Schützengruppen aus Niederösterreich waren vertreten, eine aus Burgenland und Steiermark, zwei aus Oberösterreich und sogar eine Gruppe aus der Slowakei. „Es war eine erfolgreiche Veranstaltung“, freute sich Organisator Alfred Tauber, der erst 2021 den Purkersdorfer Schützenverein gegründet hatte und schon jetzt den Landesschützentag ausrichten durfte. Eines seiner Highlights war die Fahnenweihe in der Kirche, dort wurde die Purkersdorfer Schützenfahne offiziell gesegnet. Nach der Festmesse fand am Hauptplatz das Schießen der Prangerschützen statt.

Im Stadtsaal ließ man den Landesschützentag dann ausklingen und einige Ehrungen wurden vergeben. An Alfred Tauber wurde das Verdienstzeichen des Landes überreicht, ebenso wie das Goldene Verdienstzeichen des Österreichischen Schützenbundes. Dass sich Tauber mit dem Schießen auskennt, beweisen seine Tätigkeiten. Er war 22 Jahre lang Bundessportleiter für Gewehr und konnte 33 Weltmeistertitel erringen. Tochter Valerie und Sohn Arthur sind ebenfalls begeisterte Schützen. Valerie war bereits mehrmalige Österreichische Meisterin. Für ihre Leistungen wurde ihr von Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer ein Geschenkkorb überreicht. Unter den Gästen waren auch die Landtagsabgeordneten Doris Schmidl und Martin Antauer, Purkersdorfs Vizebürgermeister Albrecht Oppitz, geschäftsführender Gemeinderat Josef Baum sowie Horst Judtmann und Hermann Gössel, 1. Vizepräsident und 2. Vizepräsident des Österreichischen Schützenbundes sowie Landesschützenmeister Franz Obermann.