Stadtkapelle Purkersdorf präsentiert sich zeitlos

Werbung

Ein bunter Mix von 40 Musikerinnen und Musikern aller Altersklassen ist es, der sich in verschiedensten Gruppierungen und zu den verschiedensten Anlässen trifft, um zu musizieren. Möglich gemacht wurde dies durch die Gründung der Stadtkapelle Purkersdorf im Herbst des Jahres 1986 durch Franz Popp, Johann Bösendorfer und Herbert Pscheidt. Wobei eher von einer Neugründung gesprochen werden müsste, denn die erste Erwähnung einer Stadtkapelle geht auf das Jahr 1923 zurück. Mehr als vier Jahrzehnte später, im Jahr 1968, kam es jedoch im Rahmen der Feierlichkeiten zur Erhebung Purkersdorfs zur Stadt zu Unstimmigkeiten und die Stadtkapelle Purkersdorf verschwand für nahezu 20 Jahre von der Bildfläche.

Die Neugründung, seit damals sind sämtliche großen Festlichkeiten der Stadtgemeinde auch geprägt durch die blauen Uniformen der Stadtkapelle, ging mit einem völlig neuen Aufbau einher. So wurden Musiker nun im Verein selbst ausgebildet und die finanziellen Mittel für die Zukunft mussten gesichert werden.

Der erste Fernsehauftritt vergrößerte die Bekanntheit

Einer der bedeutendsten Meilensteine der Kapelle ist sicherlich der erste große Fernsehauftritt in der Show „Wer A sagt“ im Jahre 1990. Zu diesem Anlass wurden die ersten Uniformen angeschafft, zum damaligen Zeitpunkt noch mit Kniebundhosen und weißen Stutzen. Im Jahr 2007 wurden die Trachten modernisiert, die Herren erhielten lange Hosen, die Damen Dirndlkleider. Diese Tracht wird bis heute getragen.

Besonders erwähnenswert ist die gute Zusammenarbeit mit dem Musikschulverband Wienerwald. Immer wieder bietet die Kapelle dem Nachwuchs Raum für Aufführungen und unterstützt auch diverse musikalische Projekte durch einzelne Musikerinnen bei Aufführungen der Musikschule selbst. Auch Instrumente und Probenräumlichkeiten, seit 1993 gibt es ein eigenes Musikerheim im Gebäude des Horts, wo mindestens einmal wöchentlich geprobt wird, werden gerne zur Verfügung gestellt. Wer selbst mitspielen will, kommt einfach an einem Mittwoch von 19 bis 21 Uhr vorbei oder meldet sich per Mail.

Seit vielen Jahren ist die Stadtkapelle Purkersdorf auch mit Musikvereinen in Italien, Deutschland und Belgien bestens befreundet. Immer wieder besuchen sich einzelne Musikerinnen und Musiker, aber auch die ganzen Kapellen, zu verschiedenen Anlässen.

Der erste Auftritt 2022 wird beim Maibaumaufstellen der Freiwilligen Feuerwehr Purkersdorf stattfinden, wo die Stadtkapelle mit einem Dämmerschoppen für gute Stimmung sorgt.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.