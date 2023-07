Pressbaumer holten dritten Platz bei Chor-Wettbewerb in Graz

Kürzlich fand in Graz der internationale A Cappella Wettbewerb „vokal.total“ statt. Ensembles, Chöre und Solokünstler können in sechs Kategorien ihr Können unter Beweis stellen. Marina Scheutz-Tatic und Ilona Eggl aus Pressbaum starteten mit ihrem Vokalensemble Glas in der Kategorie „vokal.total unplugged“ und gewannen den dritten Platz. „Unser dritter Platz ist in der starken Konkurrenz aus ganz Europa eine wirklich feine Sache, zumal wir die einzigen waren, die nur südosteuropäische Musik und keine Standards aus der Pop Musik gesungen haben“, erzählt Marina Scheutz-Tatic stolz. Wo die überreichte Urkunde aufgehängt wird, steht noch nicht fest.