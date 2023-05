Pressbaumer Familie war als Volunteer bei den Massai in Afrika

Die Idee zu der Reise kam Katharina Szepannek beim Malen. Seit der Pandemie arbeitet die Malerin an einer Bilderserie, die sich mit dem Reichtum der afrikanischen Kultur beschäftigt. Ausschlaggebend waren letztlich die vielen Recherchen für ihr Malprojekt. Die Neugier auf das Land und seine Menschen wurde immer größer.

Eins war aber für sie und ihren Mann Paul klar: als Touristen wollten sie den Kontinent nicht bereisen. Über einen Freund erfuhren sie von der Plattform “Workaway”. Sie bietet Infos zu weltweiten Projekten, bei denen man für Kost und Logis mitarbeiten kann. Der Fokus bei der Projektauswahl lag auf Schulen und Bildung. Paul Szepannek ist Lehrer am Evangelischen Gymnasium und Werkschulheim in Simmering für die Fächer Geografie und Informatik.

Mit dabei war der neunjährige Sohn Tim. Er besucht die Mehrstufenklasse der Volksschule in Tullnerbach und wurde von der Bildungsdirektion für die fünfwöchige Reise freigestellt. In den Wochen vor der Abreise sammelten die Szepanneks Sachspenden für die Schule in Loliondo, am Rande der Serengeti. Mit sechs 23 kg schweren Koffern und einer Gitarre ging die Reise los nach Tansania. Einen Flug nach Kenia und zwei mehrstündige Busfahrten später wurden sie in der Bright English Medium School in Loliondo begrüßt.

Schulprojekt versorgt 300 Kinder

Die Schule wurde ursprünglich 2009 als Waisenhaus im Privathaus der Schulleiter Baraka Eliud und seiner Frau Juliana Nzuna gegründet und wird bis heute nicht vom Staat unterstützt. Ihre Vision, gegen Unwissen, Armut und Krankheit anzukämpfen, ließ das Ehepaar nicht aufgeben. Mit der Hilfe von Spendengeldern aus dem Ausland entwickelte sich die Schule von einer Einrichtung für 40 Kinder, drei Lehrkräften und einem Klassenraum zur heutigen Größe.

Gegenwärtig werden 300 Kinder von 18 Lehrkräften unterrichtet, zwei Drittel der Schüler nutzen das Internat, neun Angestellte sorgen für das Drumherum. 2020 wurde der Schlafsaal für die Mädchen fertiggestellt, die Buben sind interimistisch in zwei Klassenzimmern untergebracht. Jetzt sollen finanzielle Mittel für den zweiten Schlafsaal lukriert werden. Ein Drittel der Kinder, die vorwiegend aus armen Maasai Familien stammen, wird das Schulgeld erlassen, um ihnen ebenfalls Zugang zu Bildung zu ermöglichen und sie vor Genitalverstümmelung oder Zwangsehe zu bewahren.

Schulalltag muss ohne Hilfsmittel gemeistert werden

In der Schule hat Paul Szepannek gemeinsam mit den ansässigen Lehrern Geografie unterrichtet und festigte das Wissen der Lehrer in Excel und EDV Basics. „Im Unterricht hat nur der Lehrer ein Schulbuch, die Kinder nicht. Es gibt auch keinen PC. Die Schüler müssen Informatik ohne Hilfsmittel lernen. Wir konnten drei Laptops und einen Beamer mitbringen", beschreibt Paul Szepannek die Schwierigkeiten im Unterricht.

Während ihr Mann in der Klasse unterrichtet hat, ist Katharina bei ihrem Sohn Tim in der Klasse gesessen und hat den Unterrichtsstoff für ihn übersetzt. Am Nachmittag gestaltete sie den Kunstunterricht für die Kinder. „Die Mädchen und Buben haben einen Kugelschreiber und einen Bleistift, sonst nichts. Wir konnten schachtelweise gespendete Buntstifte, Malkästen und Papier mitbringen. Die Freude der Kinder war riesengroß”, erzählt Katharina Szepannek. In der Freizeit kam die Gitarre zum Einsatz, die Schule selbst besaß kein Instrument.

Unsichere Stromversorgung ist herausfordernd

Zu den Herausforderungen im Alltag zählen die Strom- und Wasserversorgung. Eine Zisterne versorgt die Menschen mit Wasser, es gibt keine Wasserleitungen. Wenn der Strom ausfällt, muss das Wasser händisch heraufgeholt werden. Ein Stromausfall führt auch zu vorzeitiger Bettruhe, da es bereits früh dunkel wird. Am Schulgelände gibt es keinen Speisesaal. Gegessen wird im Freien und bei Schlechtwetter in den Klassen. Die Schule liegt zwischen zwei Dörfern und ist von Äckern umgeben. Dort werden vor allem Bohnen und Mais angebaut. Über dem Feuer wird in zwei großen Töpfen für die ganze Schule gekocht. Die Versorgung ist eintönig, aber ausreichend.

Beschaffung von Ressourcen wichtig für Projekt

Zurück in Österreich, hallt das Abenteuer Afrika in Paul und Katharina lange wider. „Hilfe ist nur punktuell möglich. Das ganze Schulsystem ist ganz anders als bei uns, aber wir konnten kurzfristig sehr viele Kinder glücklich machen”, beschreibt Paul Szepannek seine Erfahrungen. „Auch mit kleinen Dingen ist eine Veränderung möglich. Wichtig ist für das Projekt die Beschaffung von Ressourcen wie Schulmaterial für die Kinder und Geld für das Gebäude”, erklärt Katharina Szepannek.

Ihren Einsatz würden sie, wenn organisatorisch möglich, jederzeit wiederholen. In der Zwischenzeit versuchen sie, für ihr Herzensprojekt Geld für den Bau des Schlafsaals zu sammeln. Mehr Informationen unter https://gofund.me/e8add923 (Link zum Spendenkonto).

