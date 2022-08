Tullnerbacher radelte in 21 Stunden nach Venedig

Werbung

21 Stunden war Herwig Gasser in Bewegung. Nur einmal hat er mit seinem Betreuerteam eine Pause für ein Essen eingelegt. Sonst ist der Tullnerbacher die 600 Kilometer nach Venedig durchgeradelt. Schlaf gab es keinen. „Natürlich sind Körper und vor allem Beine müde geworden, aber mit einem starken Kopf geht das schon“, sagt Gasser, der dieses Abenteuer immer wieder wagen würde.

Einmal kam der bekannte Tortenmacher allerdings doch in eine brenzlige Situation, bei der er schon glaubte, abbrechen zu müssen. „Als ich auf einen Berg geradelt bin, hatte es dort oben neun Grad und ich hatte nur ein kurzärmeliges T-Shirt an. Ich bekam einen Schüttelfrost und habe mir schnell vier Schichten angezogen“, schildert Gasser. Nach einer halben Stunde war der Schüttelfrost aber glücklicherweise wieder vorbei.

Zu schaffen machte ihm auch die Hitze mit 36 Grad kurz vor Venedig. „Zum Glück ist rechtzeitig die angenehme Meeresluft aufgekommen“, erzählt der Tullnerbacher, der als Vorbereitung im Wienerwald trainierte. „Über den kleinen Semmering bin ich mit dem Rad immer nach Baden in die Arbeit gefahren und am Wochenende habe ich mich mit längeren Ausfahrten vorbereitet, denn sonst sind die 600 Kilometer nicht zu schaffen“, so Gasser.

Genug vom Radfahren hatte er nach den 21 Stunden aber immer noch nicht. Schon am Wochenende war eine Ausfahrt mit einem Freund geplant. „Und Ideen für weitere längere Strecken habe ich auch schon“, schmunzelt Gasser. Wo es hingehen soll, will er aber noch nicht verraten.

Gasser rechnet mit 30.000 bis 40.000 Euro Spenden

Wie berichtet hat sich der bekannte Tortenmacher dieses besondere Abenteuer zu seinem 60. Geburtstag einfallen lassen. Pro gefahrenem Kilometer wollte er Spenden für Licht-ins-Dunkel sammeln. „Wir haben uns im Vorfeld 15 bis 20 Firmen gesucht, die uns unterstützen“, so Gasser.

Zwei Euro werden pro Kilometer gespendet, hinzu kommt auch ein Losverkauf. Der Tullnerbacher rechnet damit, dass zwischen 30.000 und 40.000 Euro für den guten Zweck zusammen gekommen sind, die dann zu Weihnachten übergeben werden sollen.

