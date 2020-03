Vorerst keine Veranstaltungen in der Bühne Purkersdorf .

In der Bühne in Purkersdorf sind vorerst alle Veranstaltungen abgesagt. "Wann der normale Spielbetrieb weitergehen wird, steht noch nicht fest", sagt Bühne-Chef Karl Takats. Auch, ob Veranstaltungen verschoben werden können, sei noch nicht fix. "Wir werden natürlich rechtzeitig informieren", so Takats.