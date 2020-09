Die Geldbörse wurde einer jungen Frau bei der Park- und Ride-Anlage in Purkersdorf vergangene Woche geklaut. Die Pressbaumerin hatte ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz ihres Autos abgestellt, als sie zwei Männer auf Englisch nach einer Wegbeschreibung fragten. Während die Pressbaumerin abgelenkt war, wurde die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. In der Brieftasche war auch der Führerschein, der jetzt weg ist. Aufgetaucht ist allerdings wieder die Bücherei-Karte auf einem Waldweg. Für die hatten die Diebe offenbar keine Verwendung. „Ich will jetzt darauf aufmerksam machen und warnen, dass die Leute achtsam sein und sich nicht ablenken lassen sollen“, so die Betroffene.

Die Polizei bestätigt, dass eine Anzeige vorliegt. „So etwas passiert leider laufend. Nach dem Weg zu fragen – das sind gängige Methoden“, berichtet ein Polizist.

Häufig werde dieses Ablenkungsmanöver auf Raststätten durchgeführt oder auch in anderen Ländern. In Pukersdorf würden solche Fälle nicht so häufig passieren. „Hin und wieder kommt es aber vor“, weiß der Beamte.