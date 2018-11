Jetzt ist es also wirklich passiert. Purkersdorf hat einen Bürgermeister, der nicht Karl Schlögl heißt. Seit Dienstag-Abend, 19.43 Uhr ist Stefan Steinbichler der neue Stadtchef. In einer konstituierenden Sitzung entschieden sich die 30 anwesenden Gemeindemandatare mit 28 Stimmen für den neuen Bürgermeister, zwei Stimmen waren ungültig.

Der Tag der Wahl war für Stefan Steinbichler alles andere als gemütlich. Unruhig wetzte er auf seinem Sessel hin und her und malte sich die kommenden Stunden aus. „Es wurde mir heute erst so richtig bewusst, welche Verantwortung ich nun übernehme. In meiner Firma habe ich 20 Leute unter mir, nun im Rathaus über 100, ganz zu schweigen von den fast 10.000 Purkersdorfer Bürgern“, sinnierte er wenige Stunden vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung.

Gleichzeitig empfindet er aber auch große Freude, diese neue Aufgabe antreten zu dürfen. „Ich bin schon gespannt auf die vielen Gespräche mit den Bürgern. Ich will mir in möglichst vielen Terminen die Sorgen gewissenhaft anhören und versuchen das Mögliche herausholen. Dennoch ist es mir bewusst, dass ich es ohnehin nicht allen recht machen kann“, so Steinbichler.

Die Wahl nimmt er natürlich gerne an und bedankte sich in seinen ersten Worten als neuer Stadtchef für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Wie der neue Bürgermeister wirklich tickt, was er vorhat und wie er mit vorauseilender Kritik umgeht, erfahrt ihr Sie in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN.