Historisches Juwel nun am Bauschutt

150 Jahre alt war das Haus, das kürzlich in Mauerbach abgerissen wurde. Das an der Hauptstraße 147 gelegene Gebäude blickte auf eine lange Geschichte zurück.

Im Jahr 1889 durch Johann und Leopoldine Mühlbach in Mauerbach errichtet, stand das Gebäude angeblich vorher auf der Wiener Weltausstellung 1873. Nach einigen Besitzerwechseln erwirbt im Jahr 1912 Barbara Hallmann die kleine Villa. 1926 und 1927 wird die Liegenschaft „ganz oder auch nur teilweise zur Vermietung angeboten“, schreibt die Reichspost am 24. April 1927.

Vom Miethaus zur gemütlichen Kaffeestube mit Kino

Einige Jahre vergehen, ehe das Haus 1929 zu einem gemütlichen Kaffeehaus umgebaut wird. Auf dem Grundstück wird in einem weiteren Gebäude ein Kino eingerichtet. Es feiert am 5. Januar 1930 seine Eröffnung und wird von Johann Kloner, dem Ziehsohn von Barbara Hallmann, geführt. Zum Café gehören auch ein großer Garten und eine Kegelbahn, außerdem gibt es die Möglichkeit, Billard zu spielen.

Nach dem Tod von Johann Kloner hält seine Frau Maria als neue Eigentümerin den Betrieb aufrecht und betreibt das Kaffeehaus bis Ende der 1970er Jahre.

Da die Gebäude danach jahrzehntelang ungenutzt dem Verfall preisgegeben sind und weder eine Privatperson noch die öffentliche Hand bereit ist, die zur Renovierung notwendigen Summen aufzubringen, wird die Liegenschaft 2016 verkauft und die darauf stehenden Gebäude im Sommer 2023 abgetragen – 150 Jahre nach der Weltausstellung, die heuer in verschiedenen Ausstellungen in Wien gewürdigt wird.

Karl Kraus schrieb 1896, als das alte Café Griensteidl abgerissen wurde: „Wien wird jetzt zur Großstadt demoliert.“

Mehr zu diesem Haus und anderen Gaststätten kann in dem im Herbst erscheinenden nächsten Band der „Mauerbacher Beiträge“ von Elisabeth Knapp und Karl Fahringer mit dem Titel „Was Leib und Seele zusammenhält. Gaststätten in Mauerbach und Umgebung – einst und jetzt“ in Erfahrung gebracht werden.