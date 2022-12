Hesse verlässt Purkersdorf: „ASO war immer Teil meines Lebens“

Matthias Hesse war fünf Jahre lang Leiter der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Purkersdorf. Seit 1. Dezember ist der Purkersdorfer in der Bildungsdirektion Niederösterreich tätig. Mit der NÖN blickt er auf seine Zeit in Purkersdorf zurück.

NÖN: Welche Position haben Sie jetzt inne und was sind Ihre Aufgaben?

Matthias Hesse: Seit 1. Dezember bin ich in der Bildungsdirektion Niederösterreich für den Fachbereich Diversitätsmanagement zuständig und folge Maria Handl-Stelzhammer in dieser Funktion nach. Meine Aufgabe ist es, mich für alle Themen und Anliegen im Bereich der Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik zu engagieren. Im Fachstab unterstützt man die Leitung des Bereichs Pädagogischer Dienst in sämtlichen Planungs- und Steuerungsangelegenheiten, sowie bei der Umsetzung bildungspolitischer Reform- und Entwicklungsvorhaben.

Wie ist es dazu gekommen?

Hesse: Ich habe mich sehr bewusst für diese Stelle beworben, weil sie all jene Themenfelder subsumiert, für die ich mich auch schon in der Vergangenheit eingesetzt habe. Meine Tätigkeit umfasst jetzt natürlich ein breiteres Feld, da die Aufgabengebiete in den unterschiedlichen Schularten sehr vielfältig sind. Im Kern bleibt der Auftrag aber ident, sich für Kinder, Jugendliche und ihre Familien verantwortlich zu fühlen, deren Rechte, die Bildungs- und Chancengleichheit, als auch eine Teilhabegerechtigkeit gewahrt werden müssen.

Ist es Ihnen schwergefallen, die Sonderschule zu verlassen und in die Bildungsdirektion zu wechseln?

Hesse: Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben und konnte mich bereits gut in der neuen Funktion orientieren. Aber natürlich verbindet mich persönlich sehr viel mit dem Standort, ich lebe in Purkersdorf und bin hier aufgewachsen, dabei war die Sonderschule im Ort immer Teil meines Lebens.

Wie lange waren Sie in der ASO Purkersdorf tätig?

Hesse: Mit dem Lehramt für die Allgemeine Sonderschule habe ich in verschiedenen Bereichen für unterschiedliche Träger gearbeitet, die sich alle für Menschen mit Behinderung und ausgrenzungsgefährdete Personengruppen einsetzen. In der Allgemeinden Sonderschule Purkersdorf war ich die letzten zehn Jahre tätig. Davon durfte ich die Hälfte, also fünf Jahre, als Schulleiter arbeiten.

Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?

Hesse: Meine erste Landschulwoche mit den Schülerinnen und Schülern der ASO war 1998, eine Verbindung war über meinen Vater – der hier ebenfalls Schulleiter war – immer gegeben, da identifiziert man sich natürlich sehr stark mit einem Standort. Ich blicke daher in Dankbarkeit und mit vielen schönen Erinnerungen zurück, unsere Arbeit in der Sonderpädagogik kann sehr herausfordernd sein, ist aber allen voran eine sehr zugewandte und erfüllende Aufgabe.

Gibt es konkrete Highlights, auf die Sie zurückblicken? Was konnten Sie erreichen?

Hesse: Es war sehr schön, dass ich die 50-Jahres Feier im vergangenen Frühjahr mit der Schule feiern durfte. Im gesamten Team, mit dem Kollegium der ASO Purkersdorf konnten viele Meilensteine erreicht werden um einen qualitativen Schulalltag für die Schülerinnen und Schüler anbieten zu können. Die Schule hat viele Kooperationspartner im lokalen Umfeld (vgl. Musikschule Wienerwald Mitte, Rotes Kreuz usw.) und konnte neben dem differenzierten Unterrichtsangebot auch eine Nachmittagsbetreuung, einen eigenen Fahrtendienst, eine Zertifizierung als Naturparkschule und mit der Unterstützung des Schulerhalters zuletzt auch eine Ferienbetreuung erreichen.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin?

Hesse: Ich wünsche Manuela Dundler-Strasser nur das Beste und alles Gute – persönlich schätze ich sie sehr. Ich bin überzeugt, dass sie die Leitung hervorragend machen wird, dass die Schülerinnen und Schüler auch aufgrund der zusätzlichen Ressourcen keine Nachteile haben werden und dadurch ein nahtloser Übergang gewährleistet ist. Ich glaube sogar, dass die Leitung dieser beiden Schularten auch eine große Chance für alle inklusiven Bemühungen für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen sein kann.

Was erhoffen Sie sich für die Schülerinnen und Schüler?

Hesse: Für die Schülerinnen und Schüler wünsche ich mir, dass sie eine schöne und wertvolle Schulzeit, eine gelingende Schullaufbahn und später einmal einen guten Übertritt in ein erfolgreiches Ausbildungs-, Betreuungs- oder Beschäftigungsverhältnis haben. Ich wünsche mir einen uneingeschränkten Zugang zu allen Arbeits- und Lebensbereichen, das heißt eine vollständige Teilhabe am öffentlichen Leben inmitten einer diversitätsbewussten Gesellschaft.

