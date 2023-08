Sammelspaß im Pressbaumer Strandbad

Vollbild

Am guten Gelingen des Ferienspiel-Abschlussfestes warem zahlreiche Helfer beteiligt. Vom Jugendtreff Re:spect waren Robert Eder, Elisabeth Loidl und Valerie Peer anwesend. An ihrer Station wurden Bilderrahmen gebastelt, Buttons hergestellt und Seife produziert. Finn und Ben Hechl sammelten alle Stempel beim Stationenbetrieb und nahmen mit Begeisterung am Luftmatratzen-Wettschwimmen teil. Vize-Bürgermeisterin Jutta Polzer mit Georg, Sandy und Fabienne Seit und Freundin Beim Luftmatratzen-Wettschwimmen wurde hart gekämpft. Vom Beckenrand aus wurde fleissig angefeuert. Stadträtin Susanne Stejskal betreute einen Stand des Stationenbetriebs.

