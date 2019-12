Gleich am 1. Dezember wird auch der erste Promi im Adventkalender von NÖN-Style-Expertin Martina Reuter verlost. Mit Schauspielerin und Kabarettistin Nadja Maleh kann man ein Weihnachtsreiten in Wolfsgraben gewinnen. Alle, die Lust auf einen Dezembertag hoch zu Ross haben, können unter info@martinareuter.com (Name, Adresse und Telefonnummer bekanntgeben) teilnehmen.