Vanillekipferl, Lebkuchen, Punsch und Glühwein - Weihnachten ist auch das Fest der kulinarischen Köstlichkeiten. Abtrainieren kann man die Extra-Kilos gemeinsam mit Virginia Ernst.

Im Adventkalender von NÖN-Style-Expertin Martina Reuter wird ein Training in einem Fitnessstudio mit der beliebten Sängerin verlost. Wer mitmachen will, schreibt ein Mail an info@martinareuter.com (Name, Adresse und Telefonnummer bekannt geben).