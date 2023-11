Jubiläum mit „Love Inside“

Rockröhre Joni Madden feiert ein vorweihnachtliches Jubiläum: 2003 fand in der Kirche des Sacré Coeur ihr erstes besinnliches Adventkonzert statt. Auch 20 Jahre später freuen sich ihre vielen Fans auf einen stimmungsvollen Abend mit einigen neuen eigenen Songs von Joni und Weihnachtsliedern zum Einstimmen auf die kommenden Wochen. Gemeinsam mit der Garantin für tolles Bühnenflair stehen heuer Ehemann Andy Cutic an der Gitarre, Tochter Kate Madden mit Gesang, Markus Marageter am Piano, Klara Außerhuber am Cello und Uschi Hollauf, die auch backgroundmäßig begleitet, im Mittelpunkt des Konzerts.

Adventkonzert „Love Inside“, Kirche des Sacré Coeur, Freitag, 24. November, 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Karten-Vorverkauf unter 0664/999 181 00 oder im Mobile Shop TuG, Hauptstraße 81 in Pressbaum.