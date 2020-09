Reger Betrieb herrscht auch jetzt schon am BG/BRG Purkersdorf. Denn die Sommerschule – ein Modell, das Defizite wegen des Corona-Lockdowns ausgleichen soll – ist dort in vollem Gang. Es gibt eine Volksschulgruppe mit acht Kindern sowie je zwölf Kinder für die erste und zweite Unterstufe und die dritte Unterstufe. Gestaltet wird der Unterricht von Studentinnen und Studenten – alle mit Purkersdorf-Bezug. „Es herrscht eine nette Atmosphäre. Die Kinder sind sehr lieb. Es läuft besser als erwartet, denn jene Kinder, die die Sommerschule besuchen, um Defizite nachzuholen, gehen möglicherweise auch sonst nicht so gerne in die Schule“, so Direktorin Irene Ille. Das neue Modell findet sie gut, es sei eine Win-Win-Situation für die Studenten und die Kinder. „Ich glaube, das wäre es wert, in ähnlicher Form fortzuführen“, meint sie.

Ein Angebot in den Ferien gibt es am Gymnasium aber schon lange.“ Wir bieten Lern- und Sportwochen sowie English in Action“, sagt Ille.

Ab Montag, 7. September, werden am BG/BRG Purkersdorf dann insgesamt circa 870 Schüler wieder die Schulbank drücken. Es gibt sechs erste Klassen mit über 30 Kindern und drei fünfte Klassen mit je 28 Jugendlichen. „Wir bieten ab heuer mit einem Kunst- und Kulturzweig auch einen neuen Schwerpunkt an“, freut sich Ille. Der Schulstart soll so normal wie möglich verlaufen. „Wir achten natürlich auf sämtliche Hygienemaßnahmen und Abstand halten.“

Gravierende Änderungen im Lehrerteam gibt es nicht, „außer, dass unser langjähriger Administrator Werner Ladstätter in Pension geht. Er war der erste Administrator der Schule. Sein Nachfolger ist Klaus Pfatschbacher“, weiß Ille. Gegen Ende des Jahres werden sich zwei weitere Lehrerinnen in den Ruhestand verabschieden.

Grünsteidl: „Corona Ampel ist gute Idee“

Aufseiten der Schülervertretung erhofft man sich einen guten Schulstart, wie der Gablitzer Anthony Grünsteidl, Bundesobmann der Schülerunion, erzählt. Grundsätzlich glaubt er aber, dass der Plan vom Ministerium mit der Corona-Ampel ein guter ist. „Ich glaube, dass dadurch flächendeckende Schulschließungen vermieden werden können, da die Schulen einzeln betrachtet werden können.“

Ein besonderes Augenmerk liegt im kommenden Schuljahr aber wieder auf den Maturanten. „Wir versuchen uns als Schülerunion bestmöglich für Österreichs Schülerinnen und Schüler einzusetzen und stehen deshalb auch in ständigem in Austausch mit Bildungsdirektionen und Ministerien“, so Grünsteidl. Abschließend appelliert er an alle Schüler, das Coronavirus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und sich auch weiterhin an die Maßnahmen und Verordnungen zu halten.