Das Hochfahren der Gastronomie beginnt am 15. Mai. Die rechtlichen Auflagen ermöglichen es den Wirten aber noch nicht, ihr gewohntes Spektrum an gastronomischen Leistungen anzubieten. Laut Manfred Rieger, Bundesobmann-Stellvertreter für den Tourismus/Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband, sind die Vorgaben der Regierung machbar, die Vernunft der Gäste wird aber maßgeblich für die weiteren Entwicklungen sein.

Rieger, selbst Betreiber des Hotels Wiental in Pressbaum, spricht damit spürbare Maßnahmen wie die Maskenpflicht für Gäste beim Betreten und Verlassen des Lokals oder auf dem Weg zur Toilette an, sowie die dringende Empfehlung, im Vorfeld einen Tisch zu reservieren.

„Gäste, die sich nach dem Wandern oder Spazierengehen spontan in einen Gastgarten setzen wollen, um ein Wiener Schnitzel mit Bier zu genießen, werden ihre geliebten Rituale, zur Sicherheit aller Betroffenen, ändern müssen. Dazu lautet der Appell: Bitte vorab reservieren“, beschreibt Rieger die Situation, an die sich sowohl Wirt als auch Gäste erst gewöhnen müssen. Wie beispielsweise das Fehlen des Schankbetriebes oder das Verbot von Buffets. Auch viele Feiern fallen heuer aufgrund des Coronavirus aus. „Wir legen unser Augenmerk auf Burger und Salat-Kombinationen, und öffnen unsere Wientalstube von Montag bis Freitag ab 17 Uhr“, so Rieger.

Tische wurden entfernt

Auf die neue gastronomische Realität stellt man sich auch im Wienerwaldhof in Tullnerbach ein. „Um das Gebot des Abstandhaltens zu erfüllen, wurden teilweise die Tische entfernt und vermutlich werden im Garten Blumentröge als Abstandhalter eingesetzt. Die Konsequenz daraus wird sein, dass es um die 40 bis 50 Prozent weniger Plätze in unserem Betrieb geben wird“, sagt Franz Rieger. Daher werde das Vorab-Reservieren noch wichtiger. Ob das in der Praxis dann auch immer machbar ist, könne man nicht beurteilen. „Auch wir stehen hier vor einem ungewollten Lernprozess,“ sagt Franz Rieger.

Für eine „neue gastronomische Realität“ wird die nächste Zeit genutzt. „Diese soll weiterhin auf Vertrauen und Partnerschaftlichkeit aufgebaut sein. Gemeinsam mit unseren Gästen werden wir es schaffen, auch in dieser neuen Situation das bekannte Wohlgefühl und unsere Gastfreundschaft zu leben und zu erleben,“ zeigt sich Oliver Pobaschnig vom Gasthaus Oliver zuversichtlich.

Birgit Kindler Nicht übermütig werden

Österreich sei nicht umsonst in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der lebenswertesten und gastfreundlichsten Ländern geworden. „Wir werden weiterhin unseren Beitrag zur Bewahrung der Gastlichkeit erbringen“, so Pobaschnig.

Selbst betroffen von Covid-19-Erkrankungen war man im Gasthaus Mayer in Rekawinkel. „Eine Woche vor dem Lockdown befand sich eine infizierte Person bei einer Feier in unserem Gasthaus. Ich und meine Mitarbeiter wurden daraufhin getestet und waren negativ“, sagt Roland Mayer. Nach Erhalt der Information habe man den Betrieb zugesperrt und sei vorerst freiwillig in Quarantäne gegangen. „Diese Zeit habe ich nützen können, um einige Renovierungen umzusetzen. Mir persönlich gab diese Auszeit die Möglichkeit, meine Liebe zum eigenen Familienbetrieb und vor allem zu unserem Gewerbe neu zu entdecken und zukünftig mit noch mehr Engagement zu betreiben“, sagt der Gastwirt.

Diese Motivation will er mit seinem Team nützen und für die Gäste umsetzen. „Weiteres wünsche ich auch meinen Kollegen und Wirtsfreunden und auch mir selbst, dass wir in einiger Zeit ein frisch gezapftes Bierchen trinken können, und gemeinsam über diese ungewöhnliche Zeit lachen können. Was uns Wirten auf alle Fälle geblieben ist, ist die Freude und Hingabe zu unserem Beruf“, so Mayer.