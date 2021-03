Umgestoßene Mülltonen, zerstörte Bänke und Tische, kaputte Geländer: Bereits zum zweiten Mal kam es im März im Naturpark Purkersdorf zu Vandalismus-Schäden. Vor allem im Bereich der Kellerwiese und entlang des Naturlehrpfads tobten sich die Unbekannten aus.

Entlang des Naturlehrpfades wurde das Geländer ruiniert. Baumgartner

Der Naturpark wurde aber nicht zum ersten Mal von Vandalen heimgesucht. „Diese unschönen Vorfälle häufen sich allerdings meist erst in der beginnenden wärmeren Jahreszeit und nicht, wie aktuell, bei noch kalten Witterungsverhältnissen. Je nach Schadenshöhe fällt damit jedes Jahr neben den Hauptaufgaben des Naturparks zusätzliche Arbeit wegen Reparaturen oder Neuanschaffungen an. Die Kosten variieren, sind aber in der Gesamtjahresbilanz meist dreistellig“, erklärt Geschäftsführerin Gabriela Orosel, die die Schäden bei der Polizei zur Anzeige gebracht hat. Sie befürchtet zudem, dass im Naturpark gezündelt wird.

Melanie Baumgartner Vandalismus ist inakzeptabel

„Denn unabhängig von den aktuellen Beschädigungen, entfernt das Team neben Müllresten auch permanent diverse Utensilien“, so die Geschäftsführerin. Die unmittelbare Nähe zum Stadtgebiet und die gute öffentliche Erreichbarkeit dürften mitunter ein Grund sein, warum viele in den Park kommen, sagt Orosel.

Bei der ersten Lagebesprechung: Bürgermeister Stefan Steinbichler, Gabriela Orosel und Bernhard Hiessberger (v. l.). Baumgartner

Nach den zweiten Vorfällen machte der Naturpark auch auf Facebook seinem Ärger Luft – und die Bevölkerung zeigte Verständnis.

Mehr Jugendarbeit soll Abhilfe schaffen

„Nach unserem Posting haben sich einige Bürger bei uns gemeldet, um ihre Anregungen einzubringen. Diese wird der Naturpark mit seinen eigenen Ideen gemeinsam mit den Entscheidungsträgern zur Verbesserung der Situation besprechen und hoffentlich auch in einem Präventionsprojekt umsetzen können“, erklärt Orosel. Als ersten Schritt gab es eine Besprechung mit Bürgermeister Stefan Steinbichler.

„Das ist eine Respektlosigkeit, die nicht notwendig ist. Das hat mit zusammensitzen und Spaß haben nichts mehr zu tun“, zeigt sich der Stadtchef fassungslos. Auch die Jugendarbeit spiele eine große Rolle, meint er: „Da wird zukünftig mit der Jugendarbeit viel passieren, weil wir den Jugendlichen künftig mehr Platz geben werden, wo sie auch Freizeitaktivitäten machen können. Platz, den sie momentan nicht haben.“ Die Polizei ist einstweilen auf der Suche nach den Vandalen. Der aktuelle Schaden beläuft sich laut Auskunft der Landespolizeidirektion auf rund 1.200 Euro. Die Polizei Purkersdorf bittet, Hinweise unter 05/913/33233 zu melden.