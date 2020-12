Wie überlappen sich so unterschiedliche Krisenherde wie Klimawandel und Corona-Pandemie? Beide gehen auf einen sehr kleinen gemeinsamen Nenner zurück: Die Aerosole in der Luft. Universitätsprofessor Wladyslaw Szymanski, der mit Gattin Aldona im Naturparadies am Rekawinkler Hagen wohnt, forscht national und international im Bereich Aerosol-Physik und Umwelt-Physik. Der bescheidene Wissenschaftler mit feinem Sinn für Humor erzählte der NÖN aus seinem spannenden Leben und dass er überglücklich ist, am entlegenen Hagen demnächst durch Hochgeschwindigkeitsinternet mit der Außenwelt verbunden zu sein.

NÖN: Wie kamen Sie zur Aerosol-Forschung?

Wladyslaw Szymanski: Ich studierte an der Universität Wien Physik, interessierte mich aber auch für Medizin. Als ich erfuhr, dass mein Dissertations-Vater Othmar Preining Geräte für Kinder mit Asthma entwickelte, sah ich, wie sich Physik und Medizin verbinden lassen. Preining war ein Pionier der Aerosol-Forschung, und so wurde auch mein Interesse dafür geweckt.

Hier ist der Wiener Aerosol-Forscher umringt von seinen Professoren-Kollegen bei der neunten asiatischen Aerosol-Konferenz: Masami Furuuchi, Wladyslaw Szymanski, Shinji Tsukawaki, Perapong Tekasakul und Masashi Wada (v. l.). privat

Was fasziniert Sie daran besonders?

Mir wurde während meines Doktorratsstudiums bewusst, dass Aerosol-Forschung in fast jeden Bereich des täglichen Lebens eingreift. Aerosole sind sehr klimarelevant, sie verursachen unter anderem die Wolkenbildung in der Atmosphäre oder tragen zum Treibhauseffekt bei. Ohne Aerosole würden Maler nicht malen können, die Farbwahrnehmung entsteht erst durch die Aerosolpartikel in der Luft. Vor vielen Jahren war ich auch in der Ö 1-Morgensendung „5 vor 9“ für Aerosole verantwortlich, unter dem Titel „Von Himmelblau bis Abendrot“.

Wodurch unterscheiden sich Corona-Krise und Klimawandel, die beide durch Aerosole verursacht werden?

Die Pandemie wirkt kurzfristig und bei entsprechenden Maßnahmen ist sie auf ein bis zwei Jahre begrenzt. Die Klimakrise wird in Jahrzehnten berechnet und betrifft ein Riesensystem mit enormer Trägheit. Hier hilft kein kurzfristiges Eingreifen. Wir müssen uns jetzt bemühen, die Lebenspraxis generell auf Nachhaltigkeit umzustellen.

Ihr Werdegang ist spannend, sie kamen ursprünglich aus Polen nach Österreich…

… ja, mit 19 Jahren, nach der Matura. Ich wurde als politischer Flüchtling anerkannt und arbeitete als Werkstudent an der Universität und im Forschungszentrum Seibersdorf. Während meiner Dissertation am Institut für Experimentalphysik wurden Studenten für Aerosol-Messungen gesucht, diese steckte um 1980 noch in den Kinderschuhen. Das prägte meine Karriere: Kapazunder von der US-Universität von Minneapolis leiteten den Workshop, ein Professor lud mich dann als Postdoc ein, und ich blieb vier Jahre an der Universität in Minnesota. Danach kehrte ich nach Wien zurück und konnte mich hier habilitieren.

Sie haben derzeit eine Gastprofessur in Bangkok inne.

Vor zwei Jahrzehnten war ich bei einem Kongress in Taiwan. Eine Professorin bat mich, auf der Rückreise einen Zwischenstopp einzulegen und an der Kasetsart Universität in Bangkok einen Vortrag für ihre Studenten zu halten. Es entstanden dann Kooperationen zwischen der Uni Wien und südostasiatischen Hochschulen im Rahmen von ASEA-Uninet. Als ich in Ruhestand ging, luden sie mich als Gastprofessor ein, und ich baute dort die Umweltwissenschaften mit auf. Eigentlich sollte ich gerade wieder in Bangkok sein, aber momentan betreue ich meine Studenten coronabedingt virtuell.

Haben Sie einen Lieblingsbereich in der Forschung?

Am meisten interessierte mich immer die Instrumentenentwicklung für Messungen von Aerosolen. Gefährlich ist ja immer die Anzahl von Aerosolen, das wurde jetzt durch Corona allgemein bekannt. In den 80er-Jahren war das Messen von Feinstaub noch schwierig, für Nanopartikel gab es erst später Geräte, diese entwickelte ich mit. Feinstaub hat einen Durchmesser von bis zu zehn Mikrometer, das ist zehnmal kleiner als ein menschliches Haar. Daraus kann man Millionen von Nanopartikel machen.

Welchen Stellenwert hat die Arbeit mit Studenten für Sie?

Mir halfen immer die Neugierde und der Austausch mit Kollegen weiter, zum Beispiel bei internationalen Kongressen. Aber ich bin auch wahnsinnig abhängig von der Kooperation mit meinen Studenten. Ohne gute Studenten gibt es keine Forschung. Ich unterstütze sie sehr gerne und schätze die Diskussionen mit ihnen.

Das Leben am Hagen bedeutet für Sie seit 25 Jahren ein Leben im Paradies. Wie haben Sie hierher gefunden?

Durch Zufall, das verdanken wir meiner Frau. Ich war damals noch sehr an Wien gebunden, aber wir besuchten Bekannte am Hagen. Als die Vorbesitzerin unseres Hauses starb, erwarben und adaptierten wir es. Seit 20 Jahren sind wir nun ganz hier. Am Hagen leben wir wie eine Sippe und haben auch eine gemeinsame Katze, die zwischen den vier Häusern herumläuft. Wir freuen uns auch immer, wenn unsere Tochter, die derzeit in Polen lebt, mit unserem sechsjährigen Enkel zu Besuch kommt.

Wieso sind Sie ganz besonders glücklich über die Digitalisierungsoffensive des Landes Niederösterreich?

Die EVN entfernt bei uns die alten, brüchigen Holzmasten und verlegt momentan neue Stromkabel unterirdisch. Unser Glück ist, dass A 1 am Hagen auch gleich Lichtleiter mit verlegt. Das ist unser Weihnachtsgeschenk heuer. Mit meinen Kollegen an der Uni Wien und Studenten in Bangkok arbeite ich momentan hauptsächlich über Zoom. Bei der Forschung ist auch die psychologische Studentenbetreuung ganz wichtig, wenn bei deren wissenschaftlichen Projekten nicht gleich alles klappt. Aber mein Internet läuft noch über Telefon, künftig werde ich große Datenmengen viel schneller übermitteln können.