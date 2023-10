Junge Purkersdorfer Wirtschaft traf sich zum Austausch

Nach einer Sommerpause trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Jungen Wirtschaft Purkersdorf im Gasthof Steinerhof in Pressbaum wieder zum monatlichen After-Work-Event unter dem Motto „Voneinander lernen“. Diesmal sprach Nina Kainz (Lektorin) darüber, wie sie Instagram für ihr Marketing einsetzt.

„Die Netzwerktreffen der JW sind ein wertvoller Austausch in der Region. Wir haben so tolle Unternehmerinnen und Unternehmer hier, die sich gegenseitig unterstützen und unsere Region mitgestalten“, so Anja Rechberger, JW-Bezirksvorsitzende Purkersdorf.

Die Treffen der Jungen Wirtschaft finden jeden letzten Mittwoch im Monat statt.