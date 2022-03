Bühne Purkersdorf wieder einziger Wiener „Außentermin“

Es war die letzte Veranstaltung in der Bühne vor dem ersten großen Lockdown – das Akkordeonfestival im März 2020. Am Freitag, 11. März – zwei Jahre später – gastiert das Festival wieder in der Bühne und die Veranstaltung wird an jene von 2020 erinnern.

Denn Auflagen gibt es auch diesmal keine. Und wie damals ist der Termin in der Bühne wieder der einzige „Außentermin“. Die übrigen Veranstaltungsorte im Rahmen des Akkordeonfestivals, das noch bis zum 20. März stattfindet, sind nämlich in Wien.

„Die Besucher brauchen sich um nix zu kümmern – nur reingehen, hinsetzen, wo sie möchten und zwischendurch an der Bar ein Getränk holen“ Karl Takats, Chef der Bühne Purkersdorf, freut sich

„Ich bin total froh, dass wir wieder mit dabei sind“, freut sich Bühne-Chef Karl Takats. 2021 wäre auch ein Termin geplant gewesen, dieser wurde aber kurzfristig aufgrund der Pandemie abgesagt. Da mit 5. März sämtliche Maßnahmen fallen, „brauchen sich die Besucher um nix zu kümmern – nur reingehen, hinsetzen, wo sie möchten und zwischendurch an der Bar ein Getränk holen“, so Takats, der auf einen ganz entspannten Abend hofft.

Die vergangenen zwei Jahre mit sämtlichen Auflagen seien schon mühsam gewesen. „Das fällt jetzt weg und darauf haben wir lange gewartet“, sagt der Bühne-Chef.

Auf ihre Auftritte in der Bühne freut sich auch schon Franziska Hatz. „Die Bühne ist eine wunderschöne Location und eine Reise aus Wien wert. Mit der S-Bahn ist man ohnehin gleich da“, so die Mitorganisatorin des Akkordeonfestivals.

Hatz wird mit Troi, die den ersten Teil des Abends bestreiten werden, ebenso wie danach mit Großmütterchen Hatz auf der Bühne stehen. „Poetische Appelle für ein friedliches Miteinander werden im ersten Teil zu hören sein. Das passt in diese Zeit besser als gewollt“, meint Hatz.

„Fetziger“ wird es dann mit der Band Großmütterchen Hatz. Die Gruppe will dann zum Tanzen und Mitsingen animieren und 80er Jahre Discopop zum besten geben. „Das wird dann sehr fröhlich“, sagt Hatz.

